Famoso youtuber desata controversia por decisión que tomó al saber que su hijo tendría síndrome de Down

Jesse Ridgway es un cineasta y creador de contenido estadounidense reconocido por sus series web, videoblogs y producciones audiovisuales en internet. Sin embargo, en los últimos días su nombre ha resonado por la decisión que él y su esposa tomaron tras conocer que el bebé que esperaban había sido diagnosticado con síndrome de Down.

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El momento quedó registrado en video

Lo que debía ser un momento de inmensa felicidad se convirtió en el inicio de las horas más trágicas de Ridway y su pareja. El influencer grababa para sus redes sociales un video del momento en el que leía los resultados médicos sobre el bebé que estaba en gestación.

Ilusionados y con la emoción que genera la llegada de un nuevo integrante a la familia, la pareja de esposos abrió el dictamen médico y, frente a la cámara, iniciaron a vivir uno de los momentos más esperados de su vida.

Fue entonces que, en medio de la confusión y la inexperiencia médica, la pareja empezó a leer y entender los resultados que detallaban las condiciones de salud de su hijo.

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Los términos médicos empezaban a causar confusión; sin embargo, los rostros se transformaron cuando leyeron algo que en ningún momento imaginaron. “Todo eso mostró tres señales: Carmesí 21 Síndrome con trisomía 21 de Down consistente”, leía en voz alta Jesse Ridgway.

Inmediatamente, la mujer lo lamentó y, con frustración, su esposo terminó de leer el documento que le detalló el síndrome de Down con el que venía el bebé. Ella lloró inmediatamente, mientras que Ridway se mostró muy afectado emocionalmente, pero aun así, decidió abrazar a su esposa.

🇺🇸 El YouTuber Jesse Ridgway anuncia que él y su esposa decidieron abortar a su hijo al saber que nacería con Síndrome de Down.



El anuncio, compartido a través de sus plataformas oficiales, ha generado un intenso debate y división de opiniones en la comunidad de internet. pic.twitter.com/1uySeOCL2p — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026

La pareja tomó una polémica decisión

A través de la cuenta de Instagram del influencer, anunció con su esposa la polémica decisión de cara a la dolorosa situación. Rudway especificó que la elección no se tomó a la ligera y aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidoras.

“Esta semana mi esposa y yo tomamos la muy difícil decisión de interrumpir el embarazo debido al síndrome de Down”, escribió Rudway en su red social oficial.

El influencer agregó: “Estamos devastados. Esto ha sido extremadamente traumático para ambos, especialmente para Ashley (su esposa)”. Esto lo anunció a su comunidad luego de que su esposa haya tenido que someterse al procedimiento.

“Se sometió al procedimiento a principios de esta semana y está mejorando. Por suerte, todo salió bien, pero emocionalmente estamos agotados”, declaró Rudway.