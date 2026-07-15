¿Se acaba el cambio de hora en EE. UU.? Cámara aprueba proyecto para fijar el horario de verano

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes el proyecto de ley que busca establecer el horario de verano de forma permanente en todo el país. Con esta decisión, el Congreso vuelve a abordar un tema que durante años ha generado debate entre los legisladores y múltiples reacciones en distintos sectores del país.

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La iniciativa pasará ahora al Senado para su discusión y eventual aprobación antes de ser enviada al presidente para su firma. Sin embargo, su futuro en la cámara alta sigue siendo incierto.

Los defensores de la propuesta sostienen que eliminar el cambio de hora evitaría las alteraciones en los horarios de sueño, especialmente entre los niños pequeños, y podría reducir los efectos de la depresión estacional.

Sus detractores, en cambio, advierten que la medida tendría consecuencias económicas, particularmente para los agricultores, quienes deberían enfrentar amaneceres más tardíos. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes por 308 votos a favor y 117 en contra.

Donald Trump respaldó la iniciativa y calificó el cambio semestral de horario como una práctica “ridícula”. Foto: AP

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado desde hace tiempo el cambio semestral de horario, mediante el cual los relojes se adelantan una hora.

Trump celebró el avance del proyecto, denominado Ley de Protección de la Luz Solar, cuando fue aprobado por la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes en mayo.

“Cientos de millones de dólares se gastan cada año por personas, ciudades y estados que se ven obligados a cambiar la hora”, escribió en una publicación de Truth Social.

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“Ya es hora de que la gente deje de preocuparse por el ‘Reloj’, por no hablar de todo el trabajo y el dinero que se gasta en esta ridícula producción que se realiza dos veces al año. Además, será una gran victoria para el Partido Republicano. ¡Aprovéchenla!”, decía la publicación.

Mientras el Senado define el futuro de la iniciativa, varios estados ya se preparan para una eventual entrada en vigor. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 19 estados han promulgado leyes para adoptar de forma permanente el horario de verano si el Congreso concede la autorización.

El proyecto aún debe superar su trámite en el Senado antes de llegar a la Casa Blanca. Foto: Getty Images

No obstante, el proyecto también contempla que los estados puedan excluirse de la medida si actúan antes de que entre en vigor. Esa posibilidad afectaría a los residentes de Hawái, gran parte de Arizona y varios territorios estadounidenses que actualmente mantienen el horario estándar.

No es la primera vez que el Congreso intenta establecer el horario de verano permanente. En 1974 aprobó una medida similar durante la crisis energética que atravesaba Estados Unidos, aunque poco después dio marcha atrás debido a la impopularidad que generó.

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Más recientemente, en 2022, el Senado dio luz verde a otra versión del proyecto, pero esta nunca fue sometida a votación en la Cámara de Representantes.

En 2025, un grupo bipartidista de senadores volvió a impulsar una iniciativa similar mediante una solicitud de consentimiento unánime. Sin embargo, el senador republicano Tom Cotton, de Arkansas, bloqueó la propuesta.