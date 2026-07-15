El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, reveló el mensaje que enviará a EE. UU.: “Colombia is again open for business”

En medio de la agitada agenda de trabajo que están adelantando varios ministros designados del Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en Estados Unidos, se conocieron más detalles de los objetivos trazados.

En ese sentido, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, reveló la consigna que tiene el viaje del equipo de trabajo de Abelardo De La Espriella a EE. UU., el cual gira principalmente en recuperar la confianza inversionista en Colombia.

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“Aquí estamos llegando a una jornada decisiva para fortalecer la relación económica entre Colombia y Estados Unidos. Fuimos recibidos por Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, y por Cesar Vence, director ejecutivo del U.S.-Colombia Business Council, para sostener un diálogo con más de 40 líderes empresariales que creen en el potencial de nuestro país”, expresó Restrepo.

Y agregó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Venimos a escuchar, identificar los desafíos que hoy enfrentan quienes invierten en Colombia y construir, de manera conjunta, una hoja de ruta que fortalezca el comercio, la inversión y la generación de empleo”.

“El mensaje es claro: Colombia is again open for business en el gobierno de @ABDELAESPRIELLA. Cuando el sector público y el sector privado trabajan en la misma dirección, crecen la confianza, la inversión y las oportunidades para millones de familias colombianas”, recalcó.

Y en otro mensaje manifestó: “Muy agradecidos de poder contar con @el_BID como aliado del crecimiento económico de la #PatriaMilagro. El compromiso del presidente @ABDELAESPRIELLA se basa en volver a encender los motores de los sectores estratégicos de cada región en beneficio de millones de colombianos. Este será un gobierno que impulse la inversión extranjera que se traduce en empleo, competitividad y oportunidades”.

Sobre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se conoció un comunicado de prensa del equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella: “En el marco de la misión “La Patria Milagro en Washington’, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio designado Mauricio Gómez Amín y el ministro de Hacienda designado Miguel Gómez Martínez sostuvieron una reunión de alto nivel con el presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, la vicepresidenta de Países e Integración Regional, Anabel González, y doce líderes de las áreas estratégicas de la entidad”.

Comunicado equipo de prensa presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: Comunicado equipo de prensa presidente electo Abelardo De La Espriella.

“El encuentro permitió poner en marcha una hoja de ruta conjunta para impulsar “Colombia Crece”, una estrategia orientada a apalancar el crecimiento económico, atraer inversión y generar más oportunidades para las familias colombianas, enmarcada en LAC Crece, la iniciativa regional del Grupo BID para respaldar agendas de crecimiento lideradas por la inversión privada. El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, reiteró que Colombia continuará siendo un socio prioritario para la entidad. “Colombia siempre ha sido un miembro muy importante del Grupo BID”, dice la comunicación.

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Y finaliza: “Estamos listos para trabajar en prioridades compartidas junto con el Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y ser un socio estratégico para acelerar el desarrollo del país y de la región”. El vicepresidente electo Restrepo cerró el encuentro con un mensaje que sintetiza la visión económica del Gobierno entrante: “Colombia tiene una oportunidad histórica para volver a crecer. Ese crecimiento debe sentirse en las regiones, en el empleo, en la inversión y en la calidad de vida de las familias. La alianza que hoy comenzamos a construir con el BID es un paso decisivo para hacer realidad la agenda de crecimiento de la Patria Milagro”. La agenda de trabajo continuará en las próximas semanas con la participación de los equipos técnicos de ambas partes para estructurar proyectos que se traduzcan rápidamente en más inversión, más empleo y mayor competitividad para Colombia”.