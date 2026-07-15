Funcionario de confianza de Gustavo Petro respondió si el presidente pedirá asilo por la posesión de Abelardo De La Espriella

Colombia está a pocos días de que se lleve a cabo el cambio de Gobierno, entre la administración saliente de Gustavo Petro y el equipo de trabajo del mandatario electo Abelardo De La Espriella.

Y en medio de ese proceso, han crecido voces que apuntan a que al parecer el presidente saliente, estaría pensando en supuestamente pedir asilo político en otro país.

¿Qué pasa si Gustavo Petro no asiste a la posesión de Abelardo De La Espriella?

Versión que ha venido circulando en las redes sociales, con mensajes como el que publicó el periodista Melquisedec Torres.

“Atentos al dato que circula en predios de la Casa de Nariño: el Presidente en ejercicio al parecer prepara maletas - con intenciones de asilo y show internacional - antes del 7 de agosto”, dijo el comunicador.

Y avanzó en el mensaje: “El problema para él es que después de ese día quedará expuesto a todas las sanciones de Lista OFAC y no podrá salir del país.

Así que, mientras esté en el cargo, le bastará una orden a Casa Militar para prender los motores del avión presidencial a cualquier destino. Obviamente debe ser de amigos, como México, Nicaragua o España”.

“Su interés no es entregar pacíficamente el poder sino mantener vigencia política y desde ese día podrá declararse como perseguido del nuevo gobierno. Mucho más si le aparecen procesos penales en EEUU. El mismo camino que ha recorrido su camarada, el prófugo delincuente Rafael Correa”, recalcó.

Sin embargo, esa versión no pasó desapercibida desde la Casa de Nariño y tuvo una respuesta directa a ese mensaje del periodista por parte de jefe de Comunicaciones de la Presidencia, Andrés Hernández.

“Jajajajajajaja mano como inventan, en serio, sean serios”, expresó en su cuenta personal de X.

Por otro lado lo que sí es oficial, es el anuncio que hizo el mandatario saliente Gustavo Petro de no asistir a la posesión del nuevo presidente electo Abelardo De La Espriella, postura que dio Petro en pleno consejo de ministros.

“Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar en el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano allá, que lo diga, pero él sabe por qué. Porque eso es un fraude. No es el fraude monumental de 4 o 5 millones, que sería fácil de encontrar”, dijo Petro desde la Casa de Nariño.

Gustavo Petro anunció que no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto y reiteró denuncias de supuesto fraude electoral de "848.000" votos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3MjIVPJlB0 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 15, 2026

También expresó: “Yo creo que el fraude es de 848 mil votos que es el número del censo adicional que yo denuncié y todo el mundo se pasó por la faja, que era equivocado, alguien se pilló el momento en que aparece logra sacar el pantallazo, etc”.

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“Yo lo denuncio públicamente y a burlarse, porque claro la prensa tenía que burlarse, la justicia no, como no y todos los demás lo mismo porque ahí estaba el fraude, ese es el máximo que creo que es de un electorado que nunca vota. La mayor parte del electorado que no vota es del exterior porque se han ido y ya no les preocupa el país”, concluyó el mandatario saliente.