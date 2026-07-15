¿Puede Timochenko terminar preso? El complejo camino que seguiría el Gobierno de Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella, presidente electo, sorprendió a la opinión pública con unas declaraciones sobre Rodrigo Londoño, último comandante de la extinta Farc-EP y conocido en el país con el alias de Timochenko. El abogado manifestó que trabajará para que este hombre termine en prisión. Esa tarea no la tendrá fácil.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, explicó a SEMANA que la única alternativa que tendría el nuevo jefe de Estado es promover una reforma a la justicia, pues Londoño se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo que investiga y juzga los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto armado y cuyas condenas, mayoritariamente, son simbólicas y restaurativas.

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La figura de la JEP fue adoptada por el Congreso de la República, avalada por la Corte Constitucional y hace parte de la Constitución. Para hacer cualquier tipo de modificación a su naturaleza, se debe recorrer un largo camino y contar con las mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado.

“Para variar el sistema de imputación de responsabilidad de los excabecillas de las Farc, e incluso su comandancia y sus integrantes, es modificando lo que vino a considerarse como estructuración jurídica para ese fin. Si el nuevo Gobierno pretende variar esa circunstancia, eso debe ser objeto de una variación normativa. No puede hacerlo de manera directa. Debe ser una reforma que debe pasar por el Congreso”, dijo el experto.

Abelardo De La Espriella y Rodrigo Londoño Foto: Fotomontaje SEMANA

El primer reto que debería superar el Gobierno de Abelardo De La Espriella es tener una propuesta clara de modificación para cambiar las reglas del juego del acuerdo de paz. Lo segundo, que ese proyecto sume las mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado. Lo tercero, que los artículos resistan la revisión de la Corte Constitucional.

“Esos son pasos fundamentales que tienen que ser, necesariamente, acopiados y agotados por el nuevo Gobierno para efectos de llevar a cabo esa reforma. Cuatro años pudieran ser un período necesario para ese propósito. Vendría la discusión de si eso requiere reforma constitucional, pero, más allá del tipo de reforma, el elemento fundamental a tener en cuenta es que en cuatro años da lugar para que se realice”, concluyó Herrera.

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En el retrovisor está la estrategia que implementó el gobierno de Iván Duque para hacer modificaciones a la JEP, pero no tuvo las mayorías en el Congreso. Expertos en la materia creen que De La Espriella tampoco contaría con los aliados suficientes para impulsar este proyecto.

Lo cierto es que el presidente electo guarda molestia con los excombatientes de las Farc, y así lo dejó ver en una reciente publicación en su cuenta de X: “No hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia ni reparación”.