Las fichas del petrismo para quedarse con la Secretaría General de la Cámara de Representantes

La elección del próximo secretario general de la Cámara de Representantes comienza a perfilarse como uno de los primeros pulsos políticos del nuevo Congreso de la República.

Un documento que circula por los pasillos del Legislativo, y conocido por SEMANA, identifica a varios aspirantes que tienen trayectorias cercanas al Gobierno Petro, al Pacto Histórico o a congresistas que respaldaron las principales reformas del Ejecutivo, lo que anticipa una intensa disputa por uno de los cargos administrativos más influyentes del Capitolio.

El informe clasifica a los aspirantes entre militantes del Pacto Histórico, aliados legislativos, funcionarios con roles técnicos dentro del Gobierno y personas con distintos niveles de cercanía al Ejecutivo. Entre los nombres mencionados aparecen representantes y exfuncionarios vinculados a Colombia Humana, el Polo Democrático, Mais y otros sectores que acompañaron las reformas de salud, laboral, pensional y tributaria impulsadas por el Gobierno Petro.

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Desde la oposición, el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, anunció que no solicitará esquema de seguridad y que tampoco sostendrá reuniones con el actual secretario general de la Cámara, Jaime Luis Lacouture. “Entiendo que eso me llevará a no tener oficina, como ha pasado hasta el día de hoy, pero es algo que me tiene sin el menor cuidado”, afirmó.

El congresista agregó que el próximo 20 de julio radicará más de una decena de proyectos de ley y confirmó que asistirá a su posesión con corbata.

La elección de la Secretaría General será una de las primeras decisiones que deberá adoptar la nueva Cámara de Representantes y pondrá a prueba las mayorías políticas que se consoliden al inicio de la legislatura. El resultado definirá quién asumirá la coordinación administrativa y parlamentaria de una de las corporaciones más importantes del Congreso.

Plenaria de la Cámara de Representantes. Imagen de referencia. Foto: Fotografía: Ministerio de Salud

En medio de todo este proceso, también se ha conocido que hay tres cartas que se juega la nueva coalición de Gobierno e incluyen a un conservador que no ha estado cerca de los intereses del gobierno saliente de Gustavo Petro. También hay dos nombres que han tomado fuerza: el de Danilson Guevara y Santiago Rodríguez, dos jóvenes que reúnen el perfil de experiencia, estudios y tendrían sintonía con el nuevo gobierno.

Estos son los aspirantes cercanos al Gobierno Petro:

Militantes y congresistas del Pacto Histórico (apoyo pleno a las reformas del Gobierno): Pedro Josué Suárez Vacca (del Pacto Histórico y votó a favor de las principales reformas impulsadas por el Gobierno, como la de salud, pensional, laboral y tributaria); Norman David Bañol Álvarez (del Mais y respaldó de manera integral las reformas promovidas por el Gobierno nacional); Daniel Silva Orrego (Polo Democrático y ha defendido públicamente las reformas sociales del Gobierno en distintos escenarios); Fernando Niño Mendoza (aunque fue elegido por el Partido Conservador, posteriormente pasó a integrar el Pacto Histórico); y Jaime Luís Lacouture (actual Secretario General de la Cámara de Representantes. Ficha del senador Carlos Andrés Trujillo, conservador petrista). Aliados legislativos o coyunturales: Álvaro Leonel Rueda Caballero (liberal; respaldó la reforma tributaria y apartes de la reforma pensional); Norbey Marulanda Muñoz (liberal; exrepresentante a la Cámara y acompañó parcialmente iniciativas legislativas del Ejecutivo); Camilo Ernesto Romero Galván (secretario de la Comisión Quinta; facilitó la discusión de debates de control político y proyectos impulsados por el Gobierno); Miguel Ángel Sánchez Vásquez (liberal, exsecretario general y ejerció funciones de articulación institucional con la Casa de Nariño); Yasser Bautista Alvear Sotelo (Alianza Verde. Brindó apoyo parcial a iniciativas del Gobierno desde el sector institucional de esa colectividad); Stephania Prado Martínez (ha desempeñado funciones de relacionamiento institucional y soporte normativo); Ramón Alberto Rodríguez Andrade (exdirector de la Unidad para las Víctimas; ha desempeñado funciones de carácter técnico y administrativo sin participación política directa); Ángela Vergara (votó a favor de las principales reformas impulsadas por el Gobierno). Coincidencia y afinidad política: Eli Shnaider Brener (exdirector del partido Independientes. Ha estado vinculado a la Superintendencia Nacional de Salud y al Fondo Adaptación); Wadi Alfredo Romano Jácome (director Administrativo de la Aeronáutica Civil durante el Gobierno Petro); y Héctor Julio Fuentes Durán (economista con articulación técnica con el Departamento Nacional de Planeación en proyectos de desarrollo regional). Cercanía alta: Rodolfo Enrique Salas Figueroa (secretario general del Ministerio de Salud; hace parte del equipo de confianza del Gobierno en esa cartera) y Gonzalo Parra González (ha defendido de manera reiterada la reforma a la salud y mantiene un perfil institucional alineado con las políticas del Gobierno).