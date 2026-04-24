Así va la puja por la Secretaría de la Cámara de Representantes

La Comisión de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes publicó la lista de admitidos para el proceso de elección del próximo secretario general de esa corporación.

En total 84 personas disputarán ese cargo que actualmente está en manos de Jaime Luis Lacouture, pero llama la atención la cifra tan alta.

Aunque se podría pensar que hay una pluralidad de aspiraciones, la realidad es que hay una mezcla de perfiles técnicos, figuras políticas y algunas aspiraciones que generan ruido.

Lacouture aspira a reelegirse y eso ha molestado a algunos sectores políticos que consideran que el funcionario está siendo “juez y parte” en el proceso de elección.

Otros consideran que se debe recordar que su nombre quedó salpicado en un episodio en La Guajira, donde un vehículo fue interceptado con dinero en efectivo y material político del candidato conservador Daniel Restrepo.

“La nueva Cámara no puede reelegir al señor Jaime Luís Lacouture como Secretario, un tipo absolutamente cuestionado”, advirtió el representante electo Daniel Briceño.

Pero además, en la lista aparecen legisladores actuales y excongresistas como Norbey Marulanda, Fernando Niño, Jairo Humberto Cristo, Álvaro Leonel Rueda y Ángela María Vergara, entre otros.

Esa situación reabre el debate sobre el “reciclaje político” en un cargo que debería tener un perfil técnico y distante de intereses partidistas.

Sin embargo, en medio del ruido también emergen perfiles que podrían ayudar a recomponer la imagen de la corporación. Nombres como Pedro Santiago Rodríguez, con experiencia en auditoría electoral; Danilson Guevara, exsecretario del Concejo de Bogotá; Amparo Yaneth Calderón, secretaria de la Comisión Primera; y Raúl Enrique Ávila, actual subsecretario de la Cámara, aparecen como opciones con trayectoria institucional.

A ellos se suman perfiles técnicos como Andrea Carolina Vargas Laverde, experta en derechos humanos, y Daniel Silva Orrego, ligado a procesos de veeduría ciudadana.

El 20 de julio, cuando se posesione el nuevo Congreso, se hará esta elección y se conocerá qué perfil quedará al frente de la Secretaría de la Cámara.