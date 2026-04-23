Investigadores de la Corte Suprema fueron maltratados durante inspección a la Comisión de Acusación por caso Petro

Fuentes de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes denunciaron en SEMANA una inusual situación que ocurrió el pasado martes 21 de abril, cuando investigadores del despacho de la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, adelantaron una inspección judicial a esa célula del Congreso por presuntas irregularidades de los congresistas investigadores en el caso de supuesta violación de topes de financiación en la campaña Petro presidente.

Esta revista habló con varios de los presentes en dicha diligencia, quienes manifestaron que, con la llegada de los investigadores de la Corte Suprema, la orden que se dio fue no ofrecerles ningún tipo de bebidas o comida; tampoco les prestaron espacios cómodos para adelantar la inspección y, además, habrían tenido un duro encontronazo con el secretario de esa Comisión, Jairo Corzo.

¿Por qué la Corte Suprema inspecciona la Comisión que investiga la presunta violación de topes en la campaña Petro?

Fuentes de esa célula explicaron a este medio que la controversia habría iniciado cuando los investigadores solicitaron los 27 expedientes que hay en la actualidad por la investigación contra el mandatario, pero como respuesta se habrían encontrado con un duro cuestionamiento de Corzo, quien supuestamente les manifestó: “¿Qué tal si se pierde algo? Yo no respondo”.

Es importante aclarar que, con el expediente contra el jefe de Estado, la Corte Suprema trata de determinar si existe algún tipo de prevaricato por parte del triunvirato de congresistas a cargo de este proceso: se trata de Gloria Arizabaleta, exesposa de Roy Barreras; Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U.

Volviendo a la diligencia, las fuentes en el Congreso también manifestaron que el secretario Corzo habría sido “irrespetuoso” con los investigadores de la Corte durante la inspección y que, al final, no les quiso firmar la constancia de registro de la diligencia en la Comisión de Acusación, ordenada por la magistrada Cristina Lombana.

Este proceso en la Corte Suprema arrancó después de que, por reparto, llegó al despacho de Lombana una denuncia que alertaba presuntas irregularidades de los congresistas a cargo de la investigación que adelanta la Comisión de Acusación por la supuesta violación de topes de la campaña Petro presidente desde finales de 2024.

Jairo Corzo, secretario de la Comisión de Acusación. Foto: Jairo Corzo, secretario de la Comisión de Acusación.

¿Qué responde Jairo Corzo?

SEMANA se contactó con el secretario de la Comisión de Acusación para conocer su respuesta frente a esta denuncia. Aseguró que la denuncia “no es cierta” y aclaró que no atendió la diligencia.

“Eso no es cierto. Mi función fue recibirlos (autoricé sus ingresos), disponer el lugar para la diligencia (duró un día y medio), como me lo solicitó la magistrada. Ellos fueron atendidos por los despachos que corresponden. Yo no atendí esa diligencia, por esa razón no debía suscribir el acta; no sería legal firmarla”, indicó.