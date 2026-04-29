Este miércoles arranca el juicio contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de la UNGRD

Este miércoles 29 de abril, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia arranca el juicio en contra de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Desde el alto tribunal informaron sobre la diligencia: “8:15 a.m., audiencia pública de formulación de acusación (Ley 906), Primera Instancia 01525, proceso seguido contra Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Cháves, exministro de Hacienda y Crédito Público y del Interior”.

Con la fecha y la hora fijadas, la Corte Suprema está lista para arrancar el juicio en contra de dos piezas claves del gobierno de Gustavo Petro, que terminaron salpicadas como dos cabezas que habrían dado instrucciones para que se utilizaran contratos de la UNGRD, supuestamente, para comprar la conciencia de congresistas a favor de las reformas e iniciativas del Ejecutivo.

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, será acusado en libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ratificó el levantamiento de la medida de aseguramiento en su contra, tras confirmar que la Fiscalía General de la Nación dejó vencer los términos del proceso.

Mientras que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, arrancara en este proceso desde la cárcel por decisión de la justicia, pues esa fue la medida de aseguramiento que recayó en su contra por este caso que sacudió al actual Gobierno nacional.

El escrito de acusación en contra de Bonilla y Velasco detalló que los altos exfuncionarios se habrían articulado para crear “una empresa criminal” que tendría como objetivo sobornar congresistas a cambio de que apoyaran los proyectos legislativos del Ejecutivo en el Congreso.

“La empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que se extendió durante el tiempo en que Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González se desempeñaron como ministros de despacho, esto es, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, lapso durante el cual direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las Comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara”, dijo la Fiscalía en la acusación.

El ente investigador espera en esta nueva etapa procesal obtener una condena en contra de los dos exministros, que se sumarían al grupo de directivos, funcionarios y hasta congresistas procesados, imputados y hasta condenados por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).