Este lunes 20 de abril, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la libertad por vencimiento de términos para el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla González, procesado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Tras revisar los argumentos presentados por la Fiscalía General, la Sala Penal del Tribunal Superior, con ponencia de la magistrada Alexandra Ossa Sánchez, concluyó que, en efecto, el ente investigador superó los términos para la presentación del escrito de acusación en contra del exministro.

En este sentido, se señaló que, teniendo en cuenta que la imputación de cargos finalizó el 1.º de diciembre de 2025, la Fiscalía General contaba con un plazo máximo para radicar el escrito de acusación el 31 de marzo.

El documento fue presentado el 7 de abril ante la Corte Suprema de Justicia.

Ese mismo día, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad del exministro al certificar estas demoras en la presentación del documento.

Bonilla González se encontraba privado de su libertad en una guarnición militar en el norte de Bogotá desde el 18 de diciembre de 2025.

La acusación contra Bonilla

Para la Fiscalía General, el exministro de Hacienda fue pieza clave en el direccionamiento de millonarios contratos que estaban en la UNGRD y el Invías.

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Esto, con el fin de que les fueran entregados a los congresistas que, en 2023, hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y que tenían en sus manos el futuro de varios proyectos y reformas en los cuales el Gobierno Petro tenía gran interés.

En diferentes reuniones celebradas en la sede del Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá y a pocos metros del Congreso y la Presidencia, el entonces ministro de Hacienda habría dado las instrucciones claras sobre la forma en que debían entregarse esos proyectos que se iban a disfrazar como cupos indicativos.

En el escrito se cita constantemente la declaración entregada por María Alejandra Benavides, quien durante varios meses fue asesora del despacho de Ricardo Bonilla.

Benavides, quien es testigo de cargo de la Fiscalía General tras la aprobación de un principio de oportunidad, participó en varias reuniones en las que asistieron, entre otros, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

El próximo miércoles 29 de abril de 2026, a partir de las 8:15 de la mañana, la Fiscalía presentará su escrito de acusación ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer (relacionados con sobornos a funcionarios).

En la actualidad, el exministro del Interior sigue privado de su libertad.