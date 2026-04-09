Corte Suprema cuestiona a la Fiscalía por el vencimiento de términos que dejó libre a Ricardo Bonilla por caso UNGRD

El magistrado Iván Mauricio Lennis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuestionó a la Fiscalía General de la Nación por las demoras detrás del escrito de acusación en contra de los exministros del Gobierno Petro, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Esa situación provocó que el exministro de Hacienda recobrara su libertad.

Desde el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, el magistrado Lennis aseguró: “Desafortunado que los fiscales a cargo de ese caso no pudieran haber hecho el escrito de acusación dentro de los términos que establece la ley. Eso nos vuelve a llamar a una voz de alerta a toda la Rama Judicial para que ojalá situaciones como esta no vuelvan a presentarse”.

Las críticas del presidente de ese alto tribunal se dieron días después de que la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal de Bogotá, dejara libre al exministro después de exponer que la Fiscalía presentó tarde el escrito de acusación en su contra por el escándalo de la UNGRD. Mismo caso en el que está imputado el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El presidente de esa Corte advirtió: “Quiero llamar la situación en lo siguiente: nuestro sistema penal es un sistema liberal, es un sistema que establece ciertas garantías; y hay un concepto constitucional y convencional que es el de los tiempos razonables. Si las actuaciones que se deben desarrollar en un proceso penal no son producidas dentro de ese plazo, pues es un derecho de la persona que está imputada que recupere su libertad”.

Así fue como el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, logró salir de la cárcel luego de que la justicia lo tuvo tras las rejas desde el 28 de diciembre del año pasado, por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Esa situación provocó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le abriera una indagación preliminar a los fiscales María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval, quienes tenían que presentar el escrito de acusación en contra de los exministros de Hacienda y del Interior en un plazo de 120 días.

Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco serán acusados en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas, a quien le llegó el caso por reparto luego de que la Fiscalía radicó el escrito de acusación.