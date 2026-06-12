El abogado Andrés Arango aseguró que la Fiscalía General de la Nación no reveló evidencia suficiente que permita inferir que su cliente, el cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, hubiera tenido participación o conocimiento en el secuestro extorsivo de Andrés Felipe Sánchez, ocurrido a mediados de 2022.

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Por esta razón, le pidió a una jueza de control de garantías de Medellín que rechace la solicitud presentada por la Fiscalía General de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario contra el reconocido músico.

“No hemos encontrado una sola evidencia que establezca la existencia de una determinación en cabeza de Stiven Mesa”, manifestó el abogado al cuestionar varios apartes de la imputación presentada por la Fiscalía General.

"No hay evidencias": defensa de Blessd pidió rechazar la solicitud de enviar a la cárcel al cantante de música urbana. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/GRoGCt9C92 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 12, 2026

En este sentido, señaló que se presentaron varias contradicciones en la denuncia de la víctima, Andrés Felipe Sánchez, quien para ese momento se ganaba la vida realizando presentaciones en bares y discotecas de Medellín como imitador de Blessd.

Frente a la reunión que se llevó a cabo en un reconocido estudio de grabación del barrio El Poblado, en Medellín, el abogado aseguró que existen múltiples versiones contradictorias sobre lo que realmente ocurrió.

“Blessd gestó la idea criminal”. Fiscalía pide medida de aseguramiento contra el cantante de música urbana

“Manifiesta que efectivamente se encontraba en el desarrollo de una reunión a la que lo citaron para dialogar sobre los términos en los que se venía realizando la representación del imitador de Blessd, que en un momento de la reunión se presentó de forma cordial”, reseñó el abogado.

Según indicó, el denunciante ha presentado por lo menos tres versiones sobre lo ocurrido en esa reunión en el estudio de grabación.

La Fiscalía pidió enviar a la cárcel al músico Blessd. Foto: Rama Judicial

“Cambia lo que viene sucediendo y se le indica entonces, o se le generan unas presuntas agresiones de naturaleza física. Posteriormente, sale o, posteriormente, advierte en su denuncia que se le indica entonces que debe existir un compromiso para cesar el comportamiento, que si está muy asustado puede llamar a la Policía y, posteriormente, lo retiran del lugar”, citó el abogado defensor.

Sin embargo, en la reseña de la Policía no se cita ninguna retención ilegal y solo se habla de un hurto.

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“En ningún momento alude a que haya sido golpeado en su pecho o que se le haya impedido generar la locomoción. No establece en ningún momento que existieran intervenciones previas de Stiven Mesa para el desarrollo de la reunión. No establece ninguno de los presupuestos en los que se haya generado la inducción o el nacimiento de la idea criminal. Tampoco se da cuenta, dentro de esta primera declaración del 30 de junio del año 2022, de que haya existido previamente la intimidación de realizar un comportamiento en contra de él”, alegó.

El abogado aseguró que Blessd ha manifestado en repetidas oportunidades que jamás tuvo nada que ver con los hechos relatados en la investigación de la Fiscalía, por lo que rechazó firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía General.

Fiscalía le imputó el cargo de secuestro extorsivo al cantante Blessd: "Amenazó y golpeó a la víctima". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1xSItqhJ1E — Revista Semana (@RevistaSemana) June 11, 2026

“Stiven Mesa sostiene: ‘Yo no tengo que ver nada en estos hechos. Sin embargo, si puedo servir de mediador para que esta situación se aclare, con gusto lo haré’”, relató el abogado.

En la audiencia celebrada el pasado jueves, la Fiscalía General le imputó el delito de secuestro extorsivo. Tras pedir varias aclaraciones, no aceptó los cargos.