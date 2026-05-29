Desde el Palacio de Justicia, representantes de organizaciones de veteranos de la fuerza pública anunciaron que denunciaron penalmente a la senadora Isabel Zuleta.

Los veteranos indicaron que su acción legal contra la legisladora ante la Corte Suprema de Justicia fue por su presunta responsabilidad en los delitos de falsa denuncia, calumnia e injuria agravada.

“Como veteranos de honor, cumplimos con nuestro deber constitucional de defender la institucionalidad, el Estado de derecho y la dignidad de las instituciones. No somos nosotros quienes pretendemos lavarle los delitos a los narcotraficantes ni validar la violencia interpuesta por colectivos de izquierda como la primera línea”, dijo el mayor retirado del Ejército, Jorge Castillo.

Cabe señalar que la senadora Isabel Zuleta ha sido una de las principales impulsoras de los diálogos del Gobierno Petro con los grupos criminales de Medellín, en lo que se conoció popularmente como el ‘tarimazo’.