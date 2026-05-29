La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un llamado a los ciudadanos para que participen en la jornada electoral de este domingo 31 de mayo en la que se elegirá al próximo presidente de la República.

Ese organismo tiene habilitados canales para recibir reportes sobre posibles irregularidades electorales, los cuales están disponibles a través de la línea de WhatsApp 315 266 1969 y en la página web www.pilasconelvoto.com.

La MOE da espaldarazo al proceso electoral, pese a críticas de Petro: “La Registraduría actúa para que haya transparencia y claridad en elecciones”

La MOE desplegó 2.532 observadores para las elecciones presidenciales. Esas personas estarán vigilando el proceso electoral a través de 34 coordinaciones regionales desplegadas en 452 municipios que corresponden al 77 % de los lugares donde está el potencial electoral.

El mapa de riesgo electoral que levantó esa organización indica que hay 386 municipios en riesgo en todo el territorio nacional. La MOE estará haciendo vigilancia en 210 de esos territorios.

Expertos responden si las elecciones están blindadas: “El mayor riesgo es el voto desinformado”

Según los datos entregados por ese organismo, con corte al jueves 28 de mayo al mediodía, se registraron 393 reportes de posibles irregularidades durante el proceso electoral para la Presidencia de la República.