Elecciones Colombia este domingo 31 de mayo: horarios de votación y recomendaciones para la jornada electoral

Este domingo 31 de mayo los colombianos se volcarán nuevamente a las urnas a elegir a su próximo presidente, quien tomará las riendas del país para el periodo 2026-2030 en un momento decisivo que vive el territorio nacional. Si ningún candidato logra superar el umbral de la mitad más uno de los votos, los dos con mayor votación se disputarán la segunda vuelta el 21 de junio.

En Bogotá arrancará antes la ley seca: Distrito endureció medidas por elecciones

A partir de las 8 a. m. los colombianos podrán acudir a las urnas y tendrán plazo para depositar su voto por el candidato de preferencia hasta las 4 p. m. cuando sean cerradas.

Precisamente, una de las principales recomendaciones es salir a votar temprano, pues en algunos lugares se pueden generar aglomeraciones y filas, por lo que es indispensable prevenir esas situaciones para no tener inconvenientes al momento de votar. A las 4 p. m. cuando suene el himno nacional, se cerrarán las urnas y los colombianos no podrán depositar su voto así se encuentren en el lugar.

En ese sentido, también es importante que los ciudadanos confirmen su puesto y mesa de votación para saber con anterioridad a dónde dirigirse. Esta información puede ser consultada en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el número de identificación.

Otra de las recomendaciones es llevar la cédula física o digital. El organismo electoral ha aclarado que se puede presentar en cualquiera de sus tres versiones: amarilla con hologramas, la física digital o la digital en el dispositivo movil. Si por algún motivo se extravió la cédula, puede acercarse a la oficina de la Registraduría más cercana a solicitar un duplicado, pues sin el documento no se podrá ejercer este derecho.

Al momento de la votación el ciudadano recibirá un único tarjetón que tendrá a todos los candidatos en un orden que ya se ha establecido. Aunque allí saldrán los rostros y los nombres de los aspirantes a la Presidencia y su fórmula vicepresidencial, se recomienda haber tenido con anticipación claridad sobre a quien respaldar y los logos que lo representan, si se trata de un partido político o movimiento ciudadano.

Las urnas cerrarán a las 4 p. m. y comenzará el conteo de los votos. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Al depositar el voto es importante que se marque con una X el candidato de preferencia sin salirse del recuadro y sin tachones, buscando la mayor claridad posible, pues si al momento de realizar el preconteo los jurados encuentran que no es identificable, o tiene inconsistencias, el voto puede ser anulado. Aunque la Registraduría ha dicho que se dispondrá de esferos, también se puede llevar uno propio si la persona lo considera.

Tras depositar el voto, se recomienda doblar el tarjetón para salvaguardar el derecho al secreto del voto y depositarlo en la urna que dispongan los jurados de votación.

Cabe recalcar que es importante que el ciudadano pueda cerciorarse de que su nombre fue registrado en la lista que tienen los jurados de votación y solicitar el certificado del sufragio. Esto, además, trae beneficios para el ciudadano.

El próximo domingo los colombianos vivirán una fiesta democrática en la que cada voto cuenta y en la que los ciudadanos decidirán el rumbo del país, o a los dos contendores que se enfrentarán para la segunda vuelta del 21 de junio.