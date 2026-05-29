Campañas presidenciales rinden cuentas: reportan ingresos por $84.000 millones y gastos por $68.000 millones

Transparencia por Colombia compartió el segundo informe de seguimiento a la financiación de las campañas presidenciales. Los candidatos han reportado ingresos por 84.186 millones de pesos y gastos superiores a los 68.487 millones de pesos.

El estudio cuantificó los números de 14 aspirantes a la Casa de Nariño, aunque tres de ellos se retiraron de la competencia: Carlos Caicedo, Clara López y Luis Gilberto Murillo, quienes se hicieron a un lado para respaldar el proyecto del Pacto Histórico.

Por ahora, 11 personas se disputarán el cargo y siguen invirtiendo para posicionar sus nombres antes del domingo 31 de mayo, cuando los colombianos saldrán a las urnas para buscar el reemplazo de Gustavo Petro.

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Ingresos de las campañas

Abelardo de la Espriella es el candidato que más ingresos reporta: 32.000 millones de pesos producto de un crédito del sector financiero; luego está Paloma Valencia, con 30.000 millones de pesos adquiridos bajo la misma estrategia, e Iván Cepeda, con 15.000 millones de pesos que también llegaron a la campaña por medio de un préstamo.

Los demás candidatos han reportado los siguientes ingresos: Mauricio Lizcano (2.426 millones de pesos), Sergio Fajardo (1.827 millones de pesos), Carlos Caicedo (1.407 millones de pesos), Sondra Macollins (782 millones de pesos), Santiago Botero (226 millones de pesos), Claudia López (147 millones de pesos), Roy Barreras (100 millones de pesos), Miguel Uribe Londoño (100 millones de pesos), Luis Gilberto Murillo (99 millones de pesos), Clara López (36 millones de pesos) y Gustavo Matamoros (35 millones de pesos).

Transparencia por Colombia aclaró que, para las campañas de Claudia López, Santiago Botero, Sergio Fajardo, Sondra Macollins y Mauricio Lizcano, entre el 20 y el 21 de mayo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó y ordenó el pago de los anticipos estatales. Sin embargo, ninguna campaña los ha reportado.

Votaciones. Imagen de referencia. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

“Estos recursos equivalen respectivamente a 4.000.000.000 pesos, 4.500.000.000 pesos, 4.067.280.000 pesos, 4.500.000.000 pesos y 4.500.000.000 pesos. El total de estos anticipos asciende a 21.567.280.000 pesos. No obstante, es necesario reiterar que, a la fecha de elaboración de este informe, ninguna de las campañas ha registrado dicho ingreso a través del aplicativo Cuentas Claras, ni es posible encontrar en la página web del CNE las resoluciones aprobatorias de dichos anticipos”, dijo Transparencia.

Gastos de las campañas

En cuanto a los gastos, también lideran las tres personas que putean en las encuestas: Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria ha invertido 26.087 millones de pesos, la aspirante del Centro Democrático 22.308 millones de pesos y el competidor del Pacto Histórico 13.242 millones de pesos.

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Estos son los números de los demás candidatos: Mauricio Lizcano (2.148 millones de pesos); Sergio Fajardo (1.725 millones de pesos); Carlos Caicedo (1.302 millones de pesos); Sondra Macollins (647 millones de pesos); Miguel Uribe Londoño (481 millones de pesos); Claudia López (146 millones de pesos); Santiago Botero (141 millones de pesos); Roy Barreras (97 millones de pesos); Luis Gilberto Murillo (88 millones de pesos); Clara López (35 millones de pesos); y Gustavo Matamoros (35 millones de pesos).

Transparencia por Colombia destacó que el principal gasto reportado en Cuentas Claras, por ahora, obedece a propaganda electoral. “Concentra el 71,4 % del total. Dentro de este gasto, se encuentran los pagos de vallas, pendones y pasacalles, pauta en medios de comunicación (radio, prensa y televisión), inversión de recursos en redes sociales e influenciadores y material publicitario, entre otros conceptos”.