¿Cómo se financian las campañas políticas? Usted mismo puede hacerle seguimiento

En año electoral, uno de los temas que siempre sale a relucir es la financiación de los candidatos a los cargos de elección popular. Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, explica que la herramienta oficial para hacer monitoreo es la página web de Cuentas Claras, que nació con el objetivo de que las personas puedan saber quién apoya económicamente a sus candidatos.

Bustos advierte que, en la práctica, los reportes de ingresos y gastos presentados ante la ciudadanía son vagos, difusos y poco detallados por la enorme cantidad de aspirantes. Esta falla, que puede llegar a confundir al elector, coincide con las alertas de Transparencia por Colombia sobre la escasa transparencia activa, donde el 41% de los contratos ni siquiera identifica el origen de sus recursos.

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“Ante cualquier duda, el mismo candidato, las autoridades de cada partido y sus directivos deben aportar información mediante sus mecanismos de auditoría interna, así como el Consejo Nacional Electoral, que está en la obligación de dar cuenta de la documentación registrada. Esta es una fuente alterna muy valiosa cuando la información en Cuentas Claras resulta vaga o difusa”, aclaró Bustos.

El deber y derecho de vigilar el erario

Uno de los puntos más críticos y menos vigilados por la población es el Fondo de Campañas. Según explica Bustos, de allí sale la reposición de votos, el dinero que se entrega a los partidos por su participación en el ejercicio electoral. El líder de la red de veedurías recalca que es un derecho y un deber del ciudadano conocer la realidad de esas cuentas, ya que la materialización de un fraude en estos reportes puede saltar inmediatamente al terreno penal.

La importancia de esta vigilancia ciudadana es vital, especialmente cuando la violencia intenta silenciar la transparencia. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha reportado que desde el 2020 los asesinatos de líderes sociales, quienes, en buena medida son los encargados de denunciar la corrupción en sus comunidades, aumentaron un 85%.

Ante este panorama, el control social es una instancia de vital importancia para una sociedad que se niega a permitir que el 44% de los candidatos ignore su obligación de reportar gastos a tiempo, según Transparencia por Colombia. La veeduría ciudadana es, en última instancia, el único freno real a posibles irregularidades en el sistema electoral.

¿Cómo usar la herramienta de Cuentas Claras?

Ingreso al sistema: debe entrar al portal oficial de cuentas claras en elecciones y seleccionar el módulo de “Consulta Ciudadana” .

debe entrar al portal oficial de cuentas claras en elecciones y seleccionar el módulo de . Filtros de precisión: seleccione el proceso electoral (ej. Congreso y consultas 2026), el cargo y la circunscripción territorial de su interés.

seleccione el proceso electoral (ej. Congreso y consultas 2026), el cargo y la circunscripción territorial de su interés. Radiografía del candidato: una vez ubicado el perfil, podrá visualizar las fuentes de financiación, las cifras de ingresos y el destino exacto de los gastos, funciona casi como un acceso a la contabilidad privada de la campaña.

una vez ubicado el perfil, podrá visualizar las fuentes de financiación, las cifras de ingresos y el destino exacto de los gastos, funciona casi como un acceso a la contabilidad privada de la campaña. Rastreo de partidos: en la pestaña de funcionamiento podrá ver los aportes estatales, créditos y donaciones que sostienen a las organizaciones políticas anualmente.

Sí llega a tener alguna duda en el proceso, el portal de Transparencia por Colombia dispuso un video donde muestran de forma detallada cómo hacer este seguimiento. Lo encuentra en el siguiente enlace.