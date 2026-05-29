Todo listo para las elecciones presidenciales: así se preparó el sistema electoral colombiano

A medida que se acercan las elecciones del domingo aumentan las preguntas sobre las garantías del proceso, el papel de la tecnología y los mecanismos de control que existen para garantizar unos resultados transparentes.

SEMANA reunió a representantes de la organización electoral, expertos en ciberseguridad, observadores internacionales y voceros de la sociedad civil para explicar cómo funciona el sistema electoral colombiano y qué actores participan en cada etapa del proceso.

En este video se habla de temas que suelen generar dudas entre los ciudadanos como la selección de los jurados de votación, el papel de los testigos electorales, las auditorías al software utilizado en los escrutinios y las medidas de seguridad que protegen la información electoral.

También se recoge la visión de observadores nacionales e internacionales que han seguido procesos electorales en distintos países y continentes, quienes analizan las fortalezas y los desafíos del modelo colombiano.

Más que una discusión técnica, explicaron cómo se organiza una elección presidencial y qué controles existen para que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con confianza.