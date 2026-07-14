Fifa consiente a Argentina: pedido aceptado para la semifinal del Mundial 2026

A pesar de que el técnico de los argentinos, Lionel Scaloni, hable de que el Inglaterra vs. Argentina solo será un partido de fútbol, para el argentino promedio, no.

Mucho más que un juego y un paso a la final del Mundial 2026 está ahí inmersa. Los jugadores lo ven como un choque en el que hay tintes deportivos, políticos e históricos.

Cuestiones como la Guerra de las Malvinas o el enfrentamiento en el que Diego Maradona hizo la conocida ‘mano de Dios’ son sucesos que hacen parte de la historia del juego entre argentinos y británicos.

A Argentina le fue concedido un deseo

En uno de los partidos más recordados por el mundo entero, que fueron los cuartos de final del Mundial de 1986, justamente entre Argentina e Inglaterra, el cuadro sudamericano disputó dicho compromiso con camiseta azul.

Previo al partido de este miércoles, donde ambos se vuelven a ver cara a cara en el marco de la Copa Mundo, el seleccionado de Argentina fue ante Fifa para hacerle una petición especial: se trató del uso de su uniforme alternativo.

Argentina ya jugó un partido del Mundial 2026 con su uniforme alternativo Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

¿Por qué? La prenda en cuestión es azul, muy similar a las tonalidades que tenía la que usó Maradona y dicho seleccionado en el partido del 22 de junio de 1986, jugado en el Estadio Azteca de México.

Por cábala y también porque el patrón de la casaca actual lleva cuestiones alusivas a las Malvinas, es que Argentina pidió a la Fifa que les dejasen jugar con dicha equipación azul oscura y alternativa cuando no les correspondía.

Esa solicitud fue presentada unas 48 horas antes del partido, con aprobación por parte del máximo ente del balompié mundial. Así las cosas, este miércoles se verá a Inglaterra de blanco, mientras Argentina irá de color azul.

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Medios argentinos reportaron dicha situación así: “Argentina jugará con la camiseta azul vs. Inglaterra”.

Y después de ello, recordaron cuál ha sido el balance de su nación jugando con una prenda de este color ante los ingleses, durante las tres veces pasadas que se dio el partido en una edición de Mundial.

Mundial de Chile 1962: 1-3 ganó Inglaterra

Mundial de México 1986: 2-1 ganó Argentina con doblete de Diego Maradona y la recordada acción de la ‘Mano de Dios’.

Mundial de Francia 1998: 2-2 en el tiempo reglamentario y triunfo de los argentinos en penales (4-3).

Protesta de Inglaterra por el árbitro

Daily Mail, medio británico, fue el que protestó en las últimas horas con una nota sobre el juez que fue designado para el partido entre Inglaterra y Argentina.

Según la titulación de dicho portal: “Lionel Messi obtiene al árbitro de su agrado para la semifinal de la Copa Mundial entre Inglaterra y Argentina”.

Al interior de la nota, la crítica siguió con “los temores de favoritismo hacia Argentina en el Mundial se han intensificado después de que la Fifa confirmara que el árbitro favorito de Lionel Messi dirigirá la esperadísima semifinal de Inglaterra contra los vigentes campeones”.

“De hecho, desde su llegada a Estados Unidos, Messi ha sido arbitrado cuatro veces por Elfath, ganando en todas ellas. Además de la mencionada final de la Leagues Cup, Messi ha marcado cuatro goles en los otros tres partidos de la MLS”, del expediente favorable para el 10 argentino con dicho juez.