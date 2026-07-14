Fijan precio para salida de Dávinson Sánchez del Galatasaray: gigante de Italia haría oferta

A pesar de que su Mundial 2026 no acabó de la forma más favorable, Dávison Sánchez llama de manera poderosa la atención de clubes en Europa para ser transferido en este mercado de pases.

Como, de Italia, fue uno de las primeras instituciones en mostrar interés por el zaguero de la Selección Colombia. Es más, se llegó a aseverar que el círculo cercano del defensa y el club en mención ya tenían un acuerdo.

Daniel Muñoz celebrando con Luis Díaz y Dávinson Sánchez. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Con el paso de los días la fuerza de dicho rumor fue mermando. Adicional a ello, Galatasaray, dueño de la ficha de Dávinson se opuso a algún movimiento con el defensa de 30 años de edad que cuenta con contrato con los turcos hasta 2029.

A pesar de haberse reportado que no sería transferido, en las últimas horas la directiva emitió otra comunicación donde parece haber abierto una puerta para algún trato. Si alguno de los pretendientes que tiene Sánchez llega con 35 millones de euros, le abrirían la puerta al colombiano para salir.

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Medios del país en el que milita el defensa colombiano como Fanatik, hace unas horas apuntaron a que “si bien persiste la incertidumbre sobre el futuro de Davinson Sánchez, se ha producido un nuevo e importante avance en las negociaciones entre el Galatasaray y el Como”.

Y, posteriormente, citaron una conversación con un dirigente de Galatasaray que les precisó del caso de ‘Dao’: “No aceptaremos ninguna oferta inferior a 35 millones de euros”.

Inter de Milán lo busca y ofertará

En los próximos días, o incluso horas el gigante del Calcio, Inter de Milán ofertaría a Galatasaray por Dávinson Sánchez. De entrada los italianos no estarían dispuestos a poner el valor que piden, pero acercarían posturas.

“El Inter de Milán está considerando un movimiento por el defensor del Galatasaray, Davinson Sánchez, este verano", informa la cuenta de X, Transfer News.

“Los gigantes de la Serie A están explorando un posible acuerdo, con el Galatasaray exigiendo supuestamente una tarifa en el rango de 20M€-30M€ por el internacional colombiano”, añaden a la información sobre el giro que daría la carrera de Sánchez para la próxima temporada.

Conservarlo es una opción

En caso de que el trato no se logre realizar ni con Como, ni tampoco con Inter de Milán, para el Galatasaray no sería visto con malos ojos mantener en su plantel al defensor que ya ha tenido una estadía larga en Estambul, Turquía.

Sánchez se ha consolidado como uno de los pilares del Galatasaray desde su llegada al club turco en septiembre de 2023, procedente del Tottenham Hotspur.

Dávinson Sánchez, defensor colombiano de Galatasaray Foto: Getty Images

Durante su etapa en Estambul ha sido protagonista de una de las épocas más exitosas recientes del club, conquistando tres títulos consecutivos de la liga turca (2023-24, 2024-25 y 2025-26), además de la Copa de Turquía y la Supercopa.

Con su regularidad y alto nivel, Sánchez se ha convertido en uno de los referentes del Galatasaray y en un jugador clave para la Selección Colombia, manteniendo un rendimiento que lo ubica entre los mejores defensores del fútbol turco.