Club insiste en fichar a Dávinson Sánchez por su estelar Mundial con Colombia: Galatasaray, atento

Dávinson Sánchez se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia en este Mundial 2026. Su solidez defensiva ha contribuido para que el combinado Tricolor saque adelante partidos importantes, contra rivales de gran talla.

El pedido viral de Lorenzo a Dávinson Sánchez tras el polémico gol que le anularon ante Portugal: “Es justo”

El dato que prende las alarmas en la Selección Colombia de cara a los 16avos del Mundial 2026

Eso le abrió la puerta del mercado a Dávinson, pues reportan desde Europa que un club de la Serie A italiana ya entró en conversaciones con Galatasaray, equipo al que el colombiano le presta sus servicios.

“Conversaciones por Dávinson Sánchez”

“Como ha abierto conversaciones con Galatasaray para intentar fichar al defensa central Dávinson Sánchez”, dijo el periodista italiano Nicolò Schira, por medio de su cuenta de X.

Es cierto que este rumor ya había sonado hace un par de semanas, pero volvió a tomar fuerza debido a la importancia que Dávinson ha tenido. Se vienen semanas clave en cuanto al tema.

Sin embargo, cualquier equipo que quiera hacerse con los servicios de Dávinson Sánchez deberá pagarle una alta cantidad de dinero a Galatasaray. El colombiano tiene contrato con la institución turca hasta junio de 2029.

Dávinson, de 30 años, tiene un valor aproximado en el mercado de 16 millones de euros. Esto según datos de Transfermarkt, web dedicada a los precios en el mundo del fútbol.

Dávinson Sánchez con Galatasaray en un partido de Champions. Foto: Getty Images

Además de Galatasaray, el defensor de 1,88 metros de estatura ha vestido los colores de Tottenham y Ajax en Europa. También es recordado en el Fútbol Profesional Colombiano tras su estelar paso en Atlético Nacional, equipo donde se dio a conocer en la élite nacional e internacional.

Dávinson Sánchez defiende y hace goles, aunque se los anulen

El pasado 27 de junio, Sánchez fue centro de polémica en el Mundial 2026. Le anotó a Portugal en Miami, sobre los 90+3′, pero le anularon el gol debido a que tenía la punta de su pie adelantada. Por tanto, le marcaron fuera de juego.

¡POR LA PUNTA DEL PIE! ASÍ FUE EL GOL ANULADO A COLOMBIA



El gol de la victoria fue invalidado por posición adelantada de Davinson Sánchez. ¿Qué opinás? pic.twitter.com/xnlWvChwWx — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

La polémica estalló, pues aunque la tecnología VAR evidenció el fuera de juego, muchos determinaron que la punta del pie era muy poco para sacar ventaja de cara a un gol. En todo caso, el propio jugador se refirió al respecto con humor.

La periodista y presentadora de RCN Rossy Lemos le preguntó: “Dávinson, Dios mío… ¿cuánto es que calzas?” y Sánchez le respondió: “Nueve y medio (…) pasó algo… pero bueno, son las reglas, para eso están. ¿Qué se va a hacer?”.