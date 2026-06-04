Lo último en Selección Colombia: club de la Serie A buscaría contratar a un titular de Lorenzo

Versiones de la prensa turca apuntan a que el Como, de la Serie A, tiene en el radar a Dávinson Sánchez, jugador de la Selección Colombia. El defensor central de 29 años, convocado para el Mundial 2026, se desempeña con Galatasaray de Turquía.

¿A gusto con los convocados del Mundial? Interna de Colombia reveló si hay diferencias con los elegidos

Todo se basa en rumores, mismos que se intensificarían con el desarrollo de la cita orbital. Sánchez es uno de los titulares habituales de Néstor Lorenzo, y se espera que lo siga siendo en el Mundial 2026, donde Colombia se verá cara a cara ante Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

Dávinson Sánchez con Galatasaray ante Juventus en Champions. Foto: Getty Images

Dávinson Sánchez aún no responde al interés del Como

“El juga­dor de 30 años, que jugará con la selec­ción colom­biana en el Mun­dial, aún no ha respondido al inte­rés de Como de manera posi­tiva o nega­tiva”, cuenta el medio Sabah en una de sus más recientes publicaciones.

#MERCADO 🇹🇷🗞️ @sabah — @Como_1907 ha puesto en su carpeta de posibles refuerzos a 🇨🇴 Davinson Sánchez (@GalatasaraySK), pensando en la Champions League la próxima temporada.

"El juga­dor de 30 años, que jugará con la selec­ción colom­biana en el Mun­dial, aún no ha respondido al… pic.twitter.com/Ly5qwBlFBg — Mauricio Andrés Luna Aroztegüi (@MauricioAndrsL6) June 4, 2026

De ser cierto el interés del Como en Dávinson Sánchez, el club italiano debería pagar una considerable suma de dinero por los servicios del colombiano. Según reporta Transfermarkt, Sánchez ostenta un valor en el mercado de 16 millones de euros, con última actualización para mayo de 2026.

El defensor central fue piza clave en la última temporada del Galatasaray, donde se consagraron campeones en competencia local y figuraron en Champions League.

Sánchez y Galatasaray tienen contrato vigente hasta septiembre de 2029, desde que firmaron su vinculación en septiembre de 2023. Además del cuadro turco, Dávinson ha defendido los colores de Tottenham, Ajax y Atlético Nacional en el profesionalismo.

Se ha consolidado como un hombre de Selección Colombia. De hecho, fue titular y anotó gol en el último partido que jugó La Tricolor ante Costa Rica, el pasado 1 de junio, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Los cafeteros se impusieron por 3-1.

Antes del debut en el Mundial 2026 contra Uzbekistán (17 de junio) Colombia tendrá un último partido amistoso contra Jordania, el 7 de junio, en San Diego (Estados Unidos). Sánchez también pinta como titular para ese partido.

Hacer un buen Mundial será determinante para un defensor central que siempre suena en el mercado de pases. Ya lleva varios años en Europa y eso lo ha puesto varias veces como noticia central en Galatasaray, sus hinchas y la prensa que cubre al club.

Dávinson Sánchez, titular con Colombia en el último partido ante Costa Rica en Bogotá. Foto: Getty Images

Este jueves, 4 de junio, Dávinson y los otros 25 convocados de la Selección Colombia a la cita orbital fueron despedidos por el presidente Gustavo Petro en CATAM.