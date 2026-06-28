El dato que prende las alarmas en la Selección Colombia de cara a los 16avos del Mundial 2026

La selección colombiana de fútbol ha sido tendencia luego de consagrarse como la primera del grupo K del Mundial de Fútbol 2026, tras haber empatado ante la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo con un marcador de 0-0.

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Con este logro, la Tricolor vuelve a encabezar un grupo por tercera vez en su historia en los mundiales; las otras fueron Brasil 2014 y Rusia 2018.

Ahora, con el comienzo de los 16avos del Mundial, Colombia tiene sus miradas puestas en la selección de Ghana, cuyo encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio a las 8:30 p.m. en el estadio de Kansas, Estados Unidos.

Mientras llega la fecha del partido que definirá el pase para los octavos de final, el conjunto cafetero se prepara para enfrentar al equipo africano. No obstante, hay una cifra que genera preocupación.

El equipo de Néstor Lorenzo afrontará el duelo ante Ghana con una deuda que podría costarle la clasificación. Foto: Colprensa

La preocupación en la anotación de gol

A pesar de haber quedado primeros en el grupo ante Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, la Selección Colombia ha tenido varios fallos que deben ser mejorados, sobre todo en una fase donde es ganar o regresar a casa.

Si bien el conjunto ha sido superior a sus contrincantes en cuanto a posesión de balón y creación de juego, una de sus mayores falencias es la definición de situaciones claras a gol.

Tanto en el partido contra Portugal como en el de la República Democrática del Congo, los jugadores tuvieron numerosos remates al arco que no encajaron en la red de la portería rival, ya sea por las increíbles atajadas de los guardametas o por disparos que no pasaron cerca del arco.

La Tricolor domina, crea y remata, pero una estadística en ataque enciende las alarmas de cara a los 16avos del Mundial. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Tanto ha sido así que en reiteradas ocasiones tanto la plantilla como el cuerpo técnico han comentado al respecto: “Merecimos ganar, llegamos muchísimas veces con posibilidades netas y nos faltó definición”, comentó Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia.

Durante los tres partidos que fueron disputados en fase de grupos, la selección colombiana de fútbol ha registrado un total de 59 disparos, de los cuales solamente cuatro han acabado en gol, lo que equivale a un porcentaje de casi el 7 %.

Con este dato, el equipo es el tercero que más ha rematado al arco durante los tres primeros partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, superado por Bélgica (73 remates y 6 goles) y Turquía (72 remates y 3 goles).

Colombia ha sido una de las selecciones que más remata en el Mundial, pero sus números de cara al gol no convencen. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

A pesar de las problemáticas en ofensiva, Colombia ha podido balancearlas con un gran sistema defensivo, que fue notado durante los últimos encuentros.

La dupla central de Davinson Sánchez y Jhon Lucumí ha sido una extraordinaria muralla para el equipo cafetero.

La Tricolor debe ampliar sus números ofensivos de cara al partido contra Ghana, para así pasar a la siguiente ronda de los octavos de final.