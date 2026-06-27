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El camino de Colombia si vence a Ghana en 16avos del Mundial 2026: duros rivales hasta la final

Países como Brasil, Argentina e Inglaterra podrían ser rivales de Colombia en caso de que la Tricolor siga avanzando en el Mundial 2026.

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Redacción Deportes
27 de junio de 2026 a las 11:10 p. m.
Colombia y un duro cuadro en caso de llegar a una hipotética final en el Mundial 2026.
Colombia y un duro cuadro en caso de llegar a una hipotética final en el Mundial 2026. Foto: AP

La Selección Colombia ya está en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Acabó líder del grupo K con siete puntos, y eso la emparejó contra uno de los mejores terceros de la competencia, en este caso, Ghana.

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El partido entre Colombia y Ghana será el viernes, 3 de julio, en el estadio Kansas City y a partir de las 8:30 p.m. (hora colombiana). Hay bastante expectativa, pues el que pierda, quedará inmediatamente eliminado.

Si Colombia vence a Ghana, ¿contra quién le tocaría en octavos de final del Mundial 2026?

Después de los dieciseisavos, se desarrollarán los octavos de final. Eso quiere decir que si Colombia vence a Ghana, se verá cara a cara contra el ganador de la llave entre Suiza y Argelia. Sin embargo, el panorama es aún más complejo de cara a una hipotética final.

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Colombia sigue en carrera de cara a las rondas de eliminación directa en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Si Colombia también llegara a superar los octavos de final, se podría enfrentar en cuartos de final contra Argentina, Cabo Verde, Australia o Egipto.

Ahora bien, en una hipotética semifinal, Colombia enfrentaría a Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, RD Congo o Inglaterra. Este último, verdugo cafetero en los octavos de Rusia 2018.

¿Con qué países no se vería Colombia sino hasta una hipotética final, o tercer puesto?

Alemania, Francia, Países Bajos, Marruecos, España y Bélgica son selecciones de primer nivel que quedaron en el otro cuadro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por tanto, no se verían con Colombia sino hasta una hipotética final o partido por el tercer puesto.

¿Qué es lo más lejos que ha llegado Colombia en un Mundial masculino de mayores?

Hay que remontarse hasta Brasil 2014, cuando la Selección Colombia llegó hasta cuartos de final y en esa ronda quedó eliminada ante el país anfitrión, en un partido que a día de hoy sigue generando polémica.

(6) Gol de James a Brasil en los cuartos de final del Mundial 2014.
Gol de James a Brasil en los cuartos de final del Mundial 2014. Foto: picture alliance via Getty Image

El objetivo de Néstor Lorenzo y sus dirigidos sería superar los cuartos de final, algo que ya les aseguraría el tan ansiado octavo partido, ya sea para disputar la final o el tercer puesto de la competencia.

De menos a más, Colombia ha sorprendido positivamente en el arranque de este Mundial 2026 y sigue con vida de cara a las rondas de eliminación directa.