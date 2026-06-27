Portugal vs. Croacia en 16avos del Mundial 2026: cuándo es el partido, estadio y canal de TV

La Selección Portugal definió su lugar en el Grupo K del Mundial 2026 luego de empatar con la Selección Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami. Los portugueses dieron una batalla para concretar un aguerrido y picante 0-0 que le condena para ser segunda y definir que Croacia será su rival.

Rival de Colombia en los 16avos del Mundial 2026: fecha, hora y estadio

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La Portugal de Cristiano Ronaldo y la siempre combativa Croacia de Luka Modric se verán las caras en un duelo de vida o muerte en 16avos del Mundial 2026. El equipo que pierda dejará muchas dudas y la forma en la que quede eliminado determinará la calidad de las críticas. El margen de error desaparece. El que gane seguirá en la lucha por la gloria orbital, mientras que el perdedor tendrá que empacar maletas y volver a Europa.

Hay nostalgia en duelo de leyendas, ya que podría ser el último en una Copa del Mundo para alguno de los dos. Los aficionados esperan un partido de alta intensidad táctica con Cristiano Ronaldo y Luka Modric a la cabeza, donde la juventud y verticalidad de los lusos medirá fuerzas ante el orden, la experiencia y el espíritu de resiliencia que caracteriza al conjunto balcánico.

La mesa está servida para que Toronto, Canadá, sea testigo de una batalla futbolística memorable entre dos de los mejores futbolistas de los últimos años en el mundo. Será un jueves vibrante entre dos equipos que pueden seguir ascendiendo en el cuadro final del Mundial 2026.

Datos del partido Colombia vs. Croacia

Fecha: Jueves, 2 de julio de 2026

Estadio: BMO Field, Toronto, Canadá.

Hora en Colombia: 6:00 p. m.

Canal de TV: DirecTV Sports (DGO) en exclusiva.

Colombia contra Ghana en Kansas

Por su parte, es confirmado que Colombia jugará con Ghana en los 16avos de final y la delegación viaja a Kansas City en las próximas horas. El conjunto africano enfrentó el Grupo L, donde le ganó a Panamá, empató con Inglaterra y perdió ante Croacia.

Cristiano Ronaldo con Dávinson Sánchez. Foto: AP Photo/Marta Lavandier

El partido de Colombia contra la Selección Ghana se disputará el próximo viernes, 3 de julio, a partir de las 8:30 p.m., hora colombiana, en el Arrowhead Stadium de Kansas.

El horario es estelar para que el país se paralice por completo otra vez. Este equipo de África es entrenador por Carlos Queiroz, quien dirigió a Colombia tras José Pékerman. Habrá reencuentro y desde ya la Tricolor es la favorita para firmar la victoria.