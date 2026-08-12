Amaranto Perea relató vivencia del terremoto con Independiente Medellín: “No nos dio tiempo”

Para el próximo 14 de agosto está estipulado que se vuelva a jugar al fútbol en Colombia, luego de que se aplazara la fecha prevista durante dicha semana luego del terremoto que azotó a varias zonas del país.

Si bien se sabe que el negocio deportivo debe continuar, las secuelas para los protagonistas aún permanecen abiertas. Muchos de los que hacen parte de la industria cargan aún dolor en sus ojos por lo que vivieron en carne propia, sus familias en ciudades como Pereira, Manizales, Cali y Chocó.

🙏⚽ “Lamentamos lo sucedido. Estamos todos abiertos a ayudar. En este momento el fútbol es lo menor importante. Tengo mucha familia en Chocó y estuvimos muy preocupados, fue una situación difícil”, Amaranto Perea, técnico de DIM.#DespiertaWIN pic.twitter.com/HyBzo5hEPq — Win Sports (@WinSportsTV) August 12, 2026

Uno de los últimos en relatar cómo fue su vivencia en medio del suceso fue Amaranto Perea, exasistente técnico de la Selección Colombia y hoy día técnico en propiedad de Independiente Medellín.

Este permanecía en la concentración previa al partido del lunes vs. Millonarios cuando sintió todo. Su relato de la angustia que pasó se lo dio a conocer hace minutos a Win Sports.

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Así se vivió en DIM

“Pasamos un susto muy, muy, muy fuerte y no nos dio tiempo a pensar ni siquiera en cómo íbamos a reaccionar”, expresó marcado por la situación.

“Y como veo, los sectores del país más afectados, así que mandamos un abrazo aliento. Estamos todos abiertos a ayudar. Creo que ese es un momento país donde el fútbol es lo menos importante”, dijo dispuesto a tener la mano.

“Desde ese punto de vista, pues con mucho dolor y mucha fuerza a todos los que han sufrido no solamente pérdidas materiales, sino humanas, que son las más dolorosas”, sumó a sus sensaciones en los días posteriores.

Afectaciones del terremoto en Istmina, Chocó. Foto: Suministrado a Semana

Para Perea, sus familiares en una de dichas zonas golpeadas siguen siendo motivo de preocupación: “Yo personalmente tengo mucha familia en El Chocó, ¿no? Yo soy de Urabá, región antioqueña, pero está claro que tengo muchos tíos, muchos primos en El Chocó y la verdad es que muy preocupados”.

“Muchos de los muchachos no respondían en el colegio por sus hijos, es decir, fue una situación bastante, bastante difícil. Tocó liberar a los muchachos y hay una cosa bien importante. Nosotros, por suerte, gracias a Dios, nuestra ciudad no se vio afectada como se vio en otros momentos, en otros departamentos”, agradeció Perea.

También el DT mostró empatía por los territorios que quedaron en ruinas: ”No imagino lo que es estar en tu ciudad y ver la ciudad derrumbada. Yo creo que la perspectiva cambia muchísimo. Y todos estaban, digamos, con una gran preocupación”.

Amaranto Perea dirigiendo uno de sus primeros partidos al frente del DIM Foto: Instagram @dimoficialcom

Perea comentó que DIM tomó decisiones para intentar dar tranquilidad a los suyos en medio de la angustia: “Nosotros dimos el día martes libre para que todos los muchachos hagan sus cosas, estén en familia”.

El técnico hizo visible una situación dolorosa en el club: “Uno de los utileros nuestros perdió prácticamente todo, su familia, gracias a Dios, está bien, pero en su casa lo perdieron absolutamente todo. Y bueno, estamos desde el club y jugadores, cuerpo técnico, haciendo todo para ayudar”.

“Yo creo que en este momento lo que queda es ayudar y ser solidario con todos los que se han afectado por la situación”, hizo un llamado poniendo al fútbol en segundo plano.