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Streamer futbolero argentino prometió duplicar donaciones para Colombia por terremoto: “De mi bolsillo”

Quien es conocido como La Cobra, en el mundo de las transmisiones, decidió aportar recursos de su propio bolsillo para ayudar a la contingencia que atraviesa Colombia. El gesto es aplaudido y reconocido en redes sociales.

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Redacción Deportes
12 de agosto de 2026 a las 11:32 a. m.
La Cobra, streamer argentino e hincha de Boca Juniors, difundió iniciativa para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia.
La Cobra, streamer argentino e hincha de Boca Juniors, difundió iniciativa para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia. Foto: Captura a redes A.P.I y Getty Images

Una solidaridad desbordada se ha visto desde el exterior para Colombia por el terremoto vivido por el país cafetero durante el pasado lunes, 11 de agosto.

El mundo del fútbol ha prestado atención de manera amplia a la desgracia que vivió el país sudamericano. Desde varios rincones del mundo clubes, jugadores y demás personalidades relacionadas al deportes se han comprometido a aportar.

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En las últimas horas a través de redes sociales se viralizó la iniciativa del Streamer futbolero argentino, La Cobra. Este prendió su transmisión donde anunció que ayudará a las victimas por medio de una donación.

A quienes los siguen les comentó: “Cuando mandan (aportes de dinero) van a ser reenviados a la Cruz Roja colombiana”.

Además de ser el que lidere esto, también anunció que la cantidad que sus seguidores le aporten, él se compromete a duplicarla para mandar a la Cruz Roja de Colombia una cantidad aún más alta de aportes.

“Lo que se junte en una semana yo lo voy a enviar, es decir si en una semana se juntan 400 dólares yo voy a poner 400 más de mi bolsillo y vamos a reenviar 800”, explicó y fue aplaudido de manera masiva por su gesto.

“Es lo mínimo que puedo hacer y que se necesita mucho”, completó el fanático de Boca Juniors quien mostró afinidad con Colombia por la situación que atraviesa.

Davoo Xeneize se solidariza

Mucha afinidad de los creadores argentinos se ha visto para Colombia en medio de la compleja situación.

Otro que se pronunció fue Davoo Xeneize. Este en medio de un programa que realiza mandó un mensaje a los cafeteros: “Mandarle muchas fuerzas al pueblo colombiano”.

“Todo Argentina está con ustedes y esperamos que Colombia pueda salir de este horrible momento. No podemos hacer la vista gorda con un tema tan fuerte y triste como este”, pidió teniendo empatía.

Enzo Fernández no fue ajeno

La histórica rivalidad futbolística entre Colombia y Argentina quedó de lado por un momento gracias al gesto que tuvo uno de los referentes de la Albiceleste. Se trató de Enzo Fernández, actual jugador del Chelsea de Inglaterra y una de las figuras del seleccionado argentino que alcanzó el subcampeonato en el Mundial de 2026.

Enzo Fernández envió mensaje de apoyo a Colombia por el terremoto vivido
Enzo Fernández envió mensaje de apoyo a Colombia por el terremoto vivido Foto: IG Enzo Fernández

En medio de sus vacaciones, el volante aprovechó sus historias de Instagram para enviar un mensaje de apoyo al país: “Quería enviar todo mi cariño y solidaridad para el pueblo colombiano en este momento tan difícil”.

Después complementó la publicación con una bandera de Colombia de gran tamaño y el mensaje: “Un abrazo enorme Colombia, estamos con ustedes”.