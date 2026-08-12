Una solidaridad desbordada se ha visto desde el exterior para Colombia por el terremoto vivido por el país cafetero durante el pasado lunes, 11 de agosto.

El mundo del fútbol ha prestado atención de manera amplia a la desgracia que vivió el país sudamericano. Desde varios rincones del mundo clubes, jugadores y demás personalidades relacionadas al deportes se han comprometido a aportar.

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En las últimas horas a través de redes sociales se viralizó la iniciativa del Streamer futbolero argentino, La Cobra. Este prendió su transmisión donde anunció que ayudará a las victimas por medio de una donación.

A quienes los siguen les comentó: “Cuando mandan (aportes de dinero) van a ser reenviados a la Cruz Roja colombiana”.

Además de ser el que lidere esto, también anunció que la cantidad que sus seguidores le aporten, él se compromete a duplicarla para mandar a la Cruz Roja de Colombia una cantidad aún más alta de aportes.

🇦🇷 🫂 🇨🇴 La Cobra dijo que todas las donaciones que reciba durante una semana serán destinadas a ayudar a los afectados en Colombia.



Así es gente, él es mi ídolo ❤️ pic.twitter.com/hnsLnFBYql — LACOBRAAA Out of Context (@OOC_LACOBRAAA) August 12, 2026

“Lo que se junte en una semana yo lo voy a enviar, es decir si en una semana se juntan 400 dólares yo voy a poner 400 más de mi bolsillo y vamos a reenviar 800”, explicó y fue aplaudido de manera masiva por su gesto.

“Es lo mínimo que puedo hacer y que se necesita mucho”, completó el fanático de Boca Juniors quien mostró afinidad con Colombia por la situación que atraviesa.

Davoo Xeneize se solidariza

Mucha afinidad de los creadores argentinos se ha visto para Colombia en medio de la compleja situación.

Otro que se pronunció fue Davoo Xeneize. Este en medio de un programa que realiza mandó un mensaje a los cafeteros: “Mandarle muchas fuerzas al pueblo colombiano”.

“Todo Argentina está con ustedes y esperamos que Colombia pueda salir de este horrible momento. No podemos hacer la vista gorda con un tema tan fuerte y triste como este”, pidió teniendo empatía.

🙏🏻🇨🇴 “Mandarle muchas fuerzas al pueblo colombiano. Todo Argentina está con ustedes y esperamos que Colombia pueda salir de este horrible momento. No podemos hacer la vista gorda con un tema tan fuerte y triste como este” - Así abrió 412 Davo Xeneize https://t.co/1j0bv0oUHA pic.twitter.com/MQSxSGDMUu — PaseClave (@paseclave__) August 11, 2026

Enzo Fernández no fue ajeno

La histórica rivalidad futbolística entre Colombia y Argentina quedó de lado por un momento gracias al gesto que tuvo uno de los referentes de la Albiceleste. Se trató de Enzo Fernández, actual jugador del Chelsea de Inglaterra y una de las figuras del seleccionado argentino que alcanzó el subcampeonato en el Mundial de 2026.

Enzo Fernández envió mensaje de apoyo a Colombia por el terremoto vivido Foto: IG Enzo Fernández

En medio de sus vacaciones, el volante aprovechó sus historias de Instagram para enviar un mensaje de apoyo al país: “Quería enviar todo mi cariño y solidaridad para el pueblo colombiano en este momento tan difícil”.

Después complementó la publicación con una bandera de Colombia de gran tamaño y el mensaje: “Un abrazo enorme Colombia, estamos con ustedes”.