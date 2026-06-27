El pedido viral de Lorenzo a Dávinson Sánchez tras el polémico gol que le anularon ante Portugal: “Es justo”

La Selección Colombia empató 0-0 con Portugal y se clasificó como primera del Grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido dominado desde el inicio donde le faltó mucha precisión para concretar sus numerosas ocasiones de gol. Pese a ello, la igualdad sabe a victoria en un equipo que de por sí es favorito ante Ghana en 16avos.

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La Tricolor pudo quedarse con la victoria en el tiempo añadido de la segunda parte, pero el VAR anuló el gol de cabeza de Dávinson Sánchez, para desconsuelo de la numerosa afición colombiana presente en el Hard Rock Stadium en Miami y que alentó sin parar.

Con siete puntos y sin derrotas, la Selección Colombia termina al frente del grupo por delante de Portugal, segunda con cinco unidades y que fue incapaz de abrir el marcador en Miami y que registró una opción muy clara de gol, donde el portero Camilo Vargas fue la figura.

En los dieciseisavos de final, Colombia jugará contra Ghana el viernes 3 de julio en Kansas City, mientras que los portugueses afrontarán a Croacia, el jueves 2 en Toronto. Todo está servido para que la Tricolor siga haciendo historia en el Mundial 2026 y le deje más sonrisas a todo un país conectado con el equipo pese a la distancia.

A Dávinson Sánchez le anularon un gol al último minuto contra Portugal. Foto: Izq: imagen oficial del VAR en el partido Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026 / Der: AP.

En las reacciones de Néstor Lorenzo, además de elogiar la gran actitud de sus dirigidos, habló puntualmente de la acción de gol anulada en el final tras un certero cabezazo de Dávinson Sánchez que parecía sellar la victoria colombiana en Miami.

Lorenzo expone lo cerrado de la jugada

Iba el minuto 90+3’ cuando el defensor de la Selección Colombia fue a una aventura en el ataque y las cosas tenían ritmo de gol tras el toque de calidad de Juan Fernando Quintero, quien envió un hermoso centro y ‘Dao’ anotó el tanto con certero cabezazo, pero el árbitro Alireza Faghani determinó que estaba en fuera de juego.

La imagen muestra el motivo por el que el VAR le anuló el gol a Davinson Sánchez que le daba la victoria a Colombia sobre Portugal. Por la punta del guayo fue invalidada la acción. Foto: Pantallazo de video

Faghani apoyó su decisión luego de la comunicación del VAR, que después emitió la imagen que mostraba el fuera de juego de Sánchez. Sin embargo, la polémica quedó en el aire. Las imágenes posteriores muestran que se anuló por solo milímetros. A eso se refirió Lorenzo en rueda de prensa.

“Le pediría que vaya al pedicuro la próxima vez. Me parece que es justo. No tenemos protesta en este caso”, dijo Lorenzo tras ser preguntado por esta acción de gol en específico, dando a entender que el offside fue bien invalidado.

"LE PEDIRÍA QUE VAYA AL PEDICURO LA PRÓXIMA VEZ." Néstor Lorenzo se tomó con humor el gol agónico anulado a Davinson Sánchez en el empate 0-0 de Colombia y Portugal.



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“Medirse contra un rival así y mostrar todo este fútbol para toda esta gente, con este calor, parecía que estábamos en Barranquilla”, agregó el entrenador argentino.