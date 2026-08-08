Néstor Lorenzo enciende las alarmas: jugador de la Selección Colombia salió lesionado

Se encendieron las alarmas en la Selección Colombia de cara a lo que será la próxima fecha Fifa, la primera desde que se oficializó la renovación de Néstor Lorenzo tras lo que fue el Mundial 2026.

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Uno de los jugadores que estuvo en la Copa del Mundo salió lesionado en medio de un juego con su equipo y existe la posibilidad de que no pueda ser llamado. Se trata de Willer Ditta, que es una de las estrellas del Cruz Azul.

El colombiano estuvo presente en el compromiso contra Philadelphia Union, que marcó el debut de su equipo en la Leagues Cup.

Más allá de la victoria por 1 a 0 del conjunto cementero, hay preocupación después de que el defensor central, que fue titular al igual que el colombiano Kevin Mier, tuviera que salir tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla.

Willer Ditta, defensor del Cruz Azul y la Selección Colombia. Foto: AFP

A Ditta se le vio con grandes muestras de dolor por cuenta del choque que tuvo en los últimos minutos y que obligó a que fuera atendido por el personal médico del club. A los 88, finalmente se dio su salida.

El periodista Adrián Esparza indicó que el defensor presentó molestias en su rodilla y esto incluso lo llevó a irse del estadio con dificultad. Por lo mismo, será sometido a unas pruebas médicas en las próximas horas para precisar el alcance de la lesión.

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Una vez se hagan las respectivas valoraciones, se determinará su tiempo de baja, pero por el momento se especula con que será una de las ausencias del Cruz Azul en el partido de este domingo contra el New York City por la Leagues Cup.

Willer Ditta vistiendo los colores de la Selección Colombia. Foto: AFP

Por lo pronto, desde la Selección Colombia están muy atentos a la situación del futbolista de 28 años de edad, ya que sería uno de los fijos de Néstor Lorenzo para la próxima convocatoria.