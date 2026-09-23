Aida Victoria Merlano toma drástica decisión sobre su futuro y confirma fecha de retiro de las redes sociales

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano, quien suma casi diez millones de seguidores en la red social Instagram, dio a conocer durante una transmisión en vivo en sus redes su intención de alejarse de la creación de contenido de manera progresiva, fijando como horizonte temporal el mes de diciembre de 2026.

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La decisión, según explicó la propia influenciadora, responde al deseo de priorizar su vida privada y la tranquilidad familiar frente a la dinámica de exposición pública continua.

A pesar del alto impacto que generó el anuncio entre sus seguidores, Merlano aclaró que su salida no será inmediata. Durante los próximos meses mantendrá la producción de publicaciones con regularidad antes de realizar una despedida formal.

Según detalló la barranquillera en su transmisión directa, la idea de alejarse del entorno digital tomó fuerza durante unas recientes vacaciones, en las que permaneció al margen de las publicaciones y de la interacción constante en plataformas como TikTok e Instagram.

Merlano señaló que esta desconexión le permitió experimentar un ritmo de vida que hoy considera su prioridad.

“Lo más probable es que yo sí me retire en menos de un año y no es porque esté enamorada, como me dicen algunos, sino porque mi vida fuera de las redes me da mucha paz y me siento muy tranquila”, afirmó durante la emisión.

En el mismo espacio, agregó: “Estos días he estado de vacaciones y he estado sin publicar y he vivido mi vida fuera de las redes (...), se ha sentido como una paz tan grande”.

Merlano vinculó este cambio de perspectiva con el tiempo que ha compartido con su pareja, el creador de contenido conocido digitalmente como Escro, con quien recientemente anunció su compromiso matrimonial, y con su hijo Emiliano, nacido de su relación previa con Juan David Tejada, reconocido en redes como El Agropecuario.

Aida Victoria Merlano y el streamer Escro protagonizaron un cercano momento en vivo que generó rumores. Foto: tomado de redes sociales

Asimismo, la influenciadora hizo referencia a la posibilidad de ampliar su familia en el futuro, indicando que, de darse un nuevo embarazo, esperaría vivir esa etapa al margen del ojo público.

“Quiero vivir mi embarazo pleno, no pensar en trabajar, no pensar en crear contenido, quiero parir tranquila y a maternar; además, ya tengo los recursos económicos para no vivir de las redes sociales”, manifestó.

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Aida Victoria Merlano enfrenta una condena en segunda instancia a 13 años y ocho meses de prisión por los delitos de favorecimiento de fuga de presos y uso de menores de edad para la comisión de delitos, en el marco de los hechos ocurridos en octubre de 2019 durante la evasión de su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo.

Aunque en redes sociales han surgido diversas interpretaciones que vinculan su retiro con este panorama legal, las declaraciones emitidas por Merlano hasta el momento atribuyen de manera explícita su decisión a razones personales y de bienestar familiar.