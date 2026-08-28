“El niño no es un trofeo”: abogada de Epa Colombia representará a Aida Victoria Merlano en el caso contra el Agropecuario

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano anunció la incorporación de la abogada penalista Wendy Herrera a su equipo de representación jurídica.

La jurista asumió la defensa en el conflicto legal que Merlano sostiene con su expareja, el empresario Juan David Tejada, conocido en redes como el Agropecuario, relacionado con la custodia, el régimen de visitas y las obligaciones alimentarias de su hijo Emiliano.

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El conflicto entre Merlano y Tejada se intensificó después de la filtración de conversaciones que apuntan a un presunto acuerdo económico relacionado con una posible salida del país de Emiliano.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada han hecho públicos sus desacuerdos. Foto: Instagram @jdt21_5 - @aidavictoriam / Montaje SEMANA

A partir de esto, el caso ha estado acompañado de declaraciones públicas, transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales, con acusaciones cruzadas sobre obligaciones familiares y posibles situaciones de riesgo para el menor.

De acuerdo con las declaraciones públicas entregadas por Herrera, las afirmaciones realizadas en contra de Merlano son catalogadas por la defensa como “delicadas, graves y falsas”, por lo que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

“Un problema que es familiar, que involucra a un niño que es de la primera infancia, ha continuado sistemáticamente en redes sociales por reconocimiento de lives o creando contenido. Pareciera que pretende convertir un asunto familiar serio en un espectáculo mediático”, sostuvo Herrera a través de un pronunciamiento en sus redes oficiales.

Agregó que “el niño no puede convertirse en un trofeo de disputa”.

Herrera es una penalista cartagenera con más de 15 años de trayectoria en el ejercicio del derecho en Colombia.

Es reconocida en la esfera pública por haber liderado la representación de la empresaria e influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, así como la asesoría jurídica al periodista Rafael Poveda.

Dentro de su primer pronunciamiento como apoderada de Merlano, Herrera enfatizó que el centro de la controversia debe ser la garantía de las obligaciones parentales y la prevalencia de los derechos del niño, por encima del interés de las audiencias digitales. En ese sentido, cuestionó el uso de las diferencias familiares como insumo de entretenimiento en redes sociales.

Respecto a las imputaciones sobre supuestos incumplimientos en el cuidado del menor, la abogada aseguró que el equipo defensor dispone de material probatorio —entre los que se incluyen certificaciones bancarias, registros de consignación y documentación técnica— que respaldaría el cumplimiento sistemático de los deberes maternos por parte de Merlano.

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Estos elementos, según Herrera, serán aportados formalmente a las instancias administrativas y judiciales correspondientes.

Asimismo, la representación legal advirtió que, en el desarrollo del litigio, se evaluarán presuntas manifestaciones de violencia de género que habrían ocurrido en medio del conflicto, solicitando que el proceso no instrumentalice al menor de edad en la disputa de los adultos.

Por el momento, Tejada no ha emitido un pronunciamiento formal en respuesta a la designación del nuevo equipo jurídico de Merlano, mientras se espera que las autoridades determinen las actuaciones que correspondan.