Andrés Bilbao se pronunció sobre cruda polémica por oferta laboral sin pago y confesó detalle que lo afectó: “No soy explotador”

Andrés Bilbao, cofundador de Rappi y actualmente al frente de 30X, generó una amplia discusión en redes sociales luego de publicar en LinkedIn una convocatoria laboral para un creador audiovisual que no contemplaba una remuneración económica.

“La cagamos”: Andrés Bilbao se disculpó públicamente tras controversia por oferta laboral sin pago y tomó contundente decisión

La propuesta estaba dirigida principalmente a estudiantes, practicantes y personas que comenzaban su trayectoria en el sector audiovisual. Según la oferta, el seleccionado tendría la posibilidad de conocer de cerca el funcionamiento de 30X y participar en la producción de contenidos destinados a las redes sociales del empresario.

Sin embargo, el anuncio generó críticas debido a que especificaba que el trabajo sería sin pago, bajo el argumento de que la experiencia podría servir para ampliar el portafolio y adquirir conocimientos profesionales.

Ante la cantidad de cuestionamientos que recibió la publicación, Bilbao se refirió al tema el pasado 1 de agosto y reconoció que se trató de un error. El empresario asumió la responsabilidad por la convocatoria y manifestó que una oferta planteada en esos términos no debió ser publicada.

La controversia volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones de las oportunidades laborales dirigidas a personas que están iniciando su carrera profesional, especialmente en sectores creativos como el audiovisual.

Tras fuertes días de críticas y comentarios agresivos que recibió, Andrés Bilbao concedió una entrevista a Eva Rey, para Me Vale, donde se refirió a esta incómoda situación que se dio en el panorama mediático.

La española preguntó acerca de esta controversia, dándole paso al empresario para que explicara su posición. El polémico hombre respondió y señaló:

“El problema con la verdad es que si dices una cosa, mal, y si dices otra cosa, mal. Si decís algo como: ‘Es responsabilidad mía, me metí en tal cosita por la noche y escribo las vainas’; a unos los satisface. En mi vida yo he dicho cosas como a lo bestia. Lo que sí te puedo decir de forma tranquila y muy transparente es que ese post no refleja en lo absoluto lo que nosotros hemos hecho en nuestra carrera y lo que hemos hecho en 30X”.

Bilbao apuntó que esta viralidad del contenido lo asombró, llevándolo a analizar cómo utilizar esto a favor de su empresa. De hecho, reconoció que ofendió a un sector como el audiovisual, el cual no era valorado.

“El post es hasta de estudiar, porque nosotros ni tratando llegamos a ese nivel de viralidad. Yo entiendo la molestia de la gente, entiendo más desde el punto de vista de ser un audiovisual, algo tan precarizado”, dijo.

En sus palabras, aclaró que no era explotador y entendía que la “funa” era merecida, ya que se había equivocado en la forma de tratar un tema sensible.

“Hasta cierto punto me pudo parecer exagerada por las redes, pero que estuvo mal la funada, no, no estoy en desacuerdo. Las crisis son para aprovecharlas; esto es una vaina que en el largo plazo va a ser muy útil y en el corto plazo es la cagada, porque ayudamos a perpetuar el discurso del empresario mal%$&, se perpetúa una creencia que es falsa, y es que cualquier empresa grande es creada de una forma éticamente cuestionable”, comentó.

En sus declaraciones, reconoció que dos factores lo afectaron, tal y como fue el caso de la reacción de sus padres y de su equipo, los cuales seguían golpeados por el impacto mediático.

“No soy explotador, toda la vida me he dedicado a entrenar más de 800 pollos gratis. Me duele que desmeritemos lo que hacemos. Hay dos cosas que me afectan, bueno, tres... mi mamá se rayó”, puntualizó.

Te caen con todo, días de insultos, y la gente te adjudica heridas muy profundas. Me parece cagada con mis papás y mi equipo, porque sí está muy afectado (...) Un par de iniciativas que hacemos, la gente las cuestionó, un poco de gente se pone a dañar iniciativas que hacemos”, concluyó, explicando las razones de su sentir.