Rappi habilita donaciones desde su app para apoyar a afectados por terremoto

Rappi habilitó un botón de donación dentro de su aplicación para apoyar a las personas afectadas por el terremoto registrado en regiones del Chocó, el Eje Cafetero y el norte del Valle. La iniciativa se desarrolla en alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá.

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Los usuarios podrán realizar aportes desde $20.000 hasta $120.000 a través de la sección Turbo de la aplicación. Para donar, deben ingresar a Turbo, seleccionar la opción “Banco de Alimentos” y elegir el monto que desean aportar.

Los recursos serán administrados por el Banco de Alimentos de Bogotá, que estará a cargo de su gestión y distribución entre las poblaciones que requieran apoyo como consecuencia de la emergencia. Además, cada usuario recibirá un certificado físico correspondiente al valor de su aporte.

La compañía señaló que esta alternativa busca facilitar un mecanismo rápido y seguro para que los usuarios puedan contribuir a la atención de las comunidades afectadas.

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Adicionalmente, Rappi informó que pondrá a disposición de usuarios, aliados comerciales y repartidores ubicados en las zonas afectadas información y acceso a SOS ReservaDoc, iniciativa que ofrece atención médica y acompañamiento psicológico gratuito mediante médicos voluntarios certificados.

El acceso a este servicio será facilitado a través de la aplicación y de los canales de comunicación de Rappi, con el objetivo de brindar apoyo a quienes puedan necesitar atención tras el terremoto.