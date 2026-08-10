Archies vuelve a manos de empresarios colombianos y prepara nuevas aperturas en el país

Archies inicia una nueva etapa en Colombia tras ser adquirida por un grupo de empresarios colombianos con experiencia en la operación y expansión de marcas del sector gastronómico. La compañía anunció que retomará su plan de crecimiento en el país, con nuevas aperturas desde finales de 2026.

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Actualmente, la marca cuenta con 25 restaurantes y busca consolidar su presencia en el segmento de cocina italiana casual, preservando las recetas y el legado que la han acompañado durante más de tres décadas.

La primera nueva apertura está prevista para el último trimestre de 2026 en Cali. Para 2027, la compañía proyecta ampliar su presencia en Cali, Barranquilla, Bucaramanga y el Eje Cafetero, además de explorar un modelo de crecimiento mediante franquicias en ciudades intermedias.

“Archies hace parte de la historia de millones de colombianos y nuestro compromiso es honrar ese legado mientras construimos su futuro”, afirmó Carlos González, director ejecutivo de Archies.

Como parte de la estrategia, la empresa también anunció mejoras operativas y tecnológicas para fortalecer la experiencia de los clientes, así como nuevos desarrollos en su propuesta gastronómica.

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El plan contempla además generar oportunidades de empleo, fortalecer el talento vinculado a la operación y avanzar en un crecimiento sostenible de la marca.

Con el regreso a manos de empresarios colombianos, Archies busca preservar su identidad mientras impulsa una nueva fase de expansión nacional y consolida su posición dentro del mercado de restaurantes de cocina italiana casual.