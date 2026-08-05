El municipio de Boyacá donde las ‘mazorcas de agua’ son una delicia, un destino con rica gastronomía y múltiples festividades

El departamento de Boyacá está conformado por 123 municipios que tienen diversos atractivos.

Uno de ellos es Viracachá, ubicado a 23 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), el territorio que hoy ocupa el municipio estaba gobernado en la época prehispánica por el cacique Viracocha. En 1556, llegaron los padres Dominicos a evangelizar a los nativos de la región, fundando la población de Viracachá, donde actualmente es la vereda de Pueblo Viejo.

El nombre de la población proviene de la palabra Viracocha, que en lengua de los incas significa ‘aire del lago’.

“Viracachá es una viejísima población anterior a la conquista. Su prehistoria se pierde en el tiempo; su desenvolvimiento milenario, como el de muchos otros pueblos que a la llegada de los conquistadores no poseían grandes riquezas en oro y esmeraldas, quedó sepultado en el letárgico pozo del olvido, porque sus cronistas nunca visitaron esas comarcas para describirlas”, señala Situr.

Los baños de Ruma son una cascada para disfrutar en Viracachá, Boyacá. Foto: Página Situr Boyacá

Economía

El municipio de Boyacá que es reconocido por la elaboración de cobijas y ruanas, un destino de paisajes montañosos e historia

El municipio cuenta con diferentes microclimas, lo que ayuda al cultivo de diferentes productos.

En los páramos del municipio, en las veredas de Caros, Chen, Icarína, la comunidad se enfoca en la producción de ganado, y cultivos de papa. Entretanto, en las veredas de centro, Pueblo Viejo y Galindos, al ser un clima frío-templado, se da la producción de papa, tomate de árbol y zanahoria.

En las veredas de Naranjos, Pirguatá, al ser un clima templado-cálido, hay producción de leguminosas y frutales, como tomate de árbol, fresas, lechugas, cilantro, entre otros.

Sitios de interés

La Piedra Respondona es uno de los principales sitios de interés. Se encuentra localizada en la vereda de Pueblo Viejo.

Otro lugar destacado es la Cruz del Castigo, “símbolo de sumisión del indígena a los conquistadores españoles”.

También se resaltan la Fuente Toscana, un nacimiento de aguas cristalinas, y los Baños de Ruma, una cascada natural de 10 metros de altura formada por las aguas de la quebrada del mismo nombre.

La Cueva de los Murciélagos es igualmente imperdible. Su puerta principal está tallada en roca viva, tiene cerca de dos metros de altura. Según historiadores locales, muchas personas guardaban sus tesoros en su interior. Adicionalmente, era utilizada como un “escondite de los campesinos que no querían ir a la guerra”.

El destino de Boyacá famoso por sus pasteles de papa con masato: una tradición que se disfruta en su plaza principal

Gastronomía y festividades

El plato más tradicional se llama mazorcas de agua o jute.

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Otro alimento destacado del municipio son las rubas, un tubérculo que se utiliza en diferentes preparaciones.

Igualmente, no puede faltar la papa, el alimento principal de muchos hogares boyacenses.

En relación con los eventos culturales, los más destacados son las fiestas patronales, que se llevan a cabo en febrero.

En los meses de marzo y abril también se realizan las peregrinaciones correspondientes a la Semana Santa.

En junio se celebran fiestas del Sagrado Corazón y en julio, las de la Virgen del Carmen. En los meses de octubre y noviembre se realiza el Festival de Gastronomía y, en el mes de diciembre, se culminan las festividades con el Día del Campesino y las fiestas tradicionales del último mes del año.