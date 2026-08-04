Lanzan campaña para promover el turismo responsable en Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, presentó la campaña Vive Medellín, una estrategia que busca unir a empresas, operadores del sector y aliados institucionales alrededor de una misma narrativa turística para la ciudad.

“Esta iniciativa también tiene como propósito que las empresas, los operadores y prestadores de servicios turísticos sean embajadores de una Medellín auténtica, cercana y responsable. Además, fortalece la promoción del destino, la orientación al visitante y la articulación entre los sectores público y privado”, señaló la Alcaldía.

Durante el evento de presentación de la campaña, la entidad afirmó que se contó con experiencias interactivas enfocadas en “la identidad local, el turismo responsable, las experiencias gastronómicas que hacen parte de la estrategia Medellín Sí Sabe y la conexión emocional con los territorios. Estas activaciones permitieron que los asistentes vivieran la capital antioqueña desde la cultura, la gastronomía, la creatividad y el patrimonio urbano”.

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“Presentamos la campaña Vive Medellín, con el propósito de promover la misma narrativa turística en empresas y operadores del sector, para que sean embajadores de una ciudad auténtica, sostenible, responsable y orgullosa de su identidad. Entregamos un kit de herramientas comunicacionales a los empresarios, diseñadas para impulsar la promoción articulada del destino y entre todos seguir posicionando a Medellín en el extranjero y a nivel nacional”, manifestó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

Vive Medellín es una estrategia que busca unir a empresas, operadores del sector y aliados institucionales alrededor de una misma narrativa turística para la ciudad. Foto: AFP

En este espacio, los empresarios y aliados del sector recibieron el “primer kit de herramientas de comunicación diseñadas para impulsar la promoción articulada del destino. Cada mes se compartirán nuevas herramientas y piezas, lo que incluye recursos de identidad y orientación al visitante”, según la funcionaria.

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El evento contó con representantes de gremios, operadores y prestadores de servicios, la academia y licenciatarios de la Marca Medellín.

Medellín entró al top 10 de las ciudades más hermosas de Time Out

Recientemente, Medellín volvió a recibir un reconocimiento internacional. La prestigiosa revista de turismo Time Out incluyó a la capital antioqueña en su listado de las 10 ciudades más bonitas del mundo en 2026, ubicándola en el noveno lugar, por encima de varios de los destinos más icónicos del planeta.

El listado fue elaborado por la editora de viajes de la publicación, Grace Beard, a partir de una encuesta realizada a 24.000 ciudadanos en diversas partes del mundo. La consulta partió de una pregunta directa: “¿Describiría su ciudad como bonita?”. Con base en las respuestas afirmativas, la revista construyó un “índice de belleza”, al que posteriormente sumó criterios como el entorno natural, la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, la identidad visual y el carácter distintivo de cada destino.

En el caso de Medellín, el 66 % de los encuestados aseguraron que consideran la ciudad como un lugar hermoso, un contundente resultado que le permitió ingresar al selecto top 10 del escalafón mundial.