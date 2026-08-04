Tres pueblos del Eje Cafetero para conocer en los festivos de agosto

El Eje Cafetero es uno de los destinos turísticos más singulares y atractivos de Colombia y es ideal para disfrutar de sus paisajes y su gran riqueza natural y cultural.

A continuación, tres municipios de esta región que son recomendados para conocer en los próximos festivos:

Calarcá, Quindío

Este municipio se encuentra ubicado a 6 kilómetros de Armenia y es considerado como uno de los destinos más “fascinantes para adentrarse en la cultura cafetera”, según señala el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

Uno de los sitios más atractivos del municipio es el jardín botánico.

Este es un lugar de 15 hectáreas, en donde se conservan colecciones de plantas medicinales, cactus, heliconias y jardines, entre muchas clases de flora regional. Además, tiene insectario, reservas de bosques nativos y una réplica del Túnel de la Línea, de acuerdo con información de la Gobernación.

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Otro lugar destacado es la Casa de la Cultura Lucelly García de Montoya, uno de los centros culturales más importantes de la zona.

En materia cultural, Calarcá es sede de varios eventos, como el Encuentro Nacional de Escritores, en el que se rinde homenaje a los hombres de letras de la región. Otro evento destacado es la Fiesta Nacional del Café, que se realiza a finales de junio e incluye actividades como el Reinado Nacional del Café y el Desfile Carnaval del Paisaje Cultural Cafetero, entre otras.

El jardín botánico del Quindío es uno de los lugares para visitar en Calarcá. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

Risaralda, Caldas

Este municipio está ubicado a 54 kilómetros de Manizales y es considerado uno de los pueblos más jóvenes del departamento.

Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran las posadas y las fincas tradicionales. Otros sitios de interés son el Jardín Botánico y el monumento La Gruta, ubicado en la salida hacia el municipio de Anserma y reconocido por su arquitectura.

En la zona rural del municipio también es posible practicar deportes de aventura, que permiten apreciar la riqueza natural de la población.

En materia cultural, las principales festividades son la Fiesta del Campesino, que evoca la cultura agrícola y rural de sus habitantes, y la Fiesta de la Fraternidad y el Civismo. “Allí, en el encuentro entre la fraternidad y civismo del campesino caldense, se encuentra la personalidad de este municipio”, subraya el sitio Paisaje Cultural Cafetero.

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La Celia, Risaralda

Situado a 66 kilómetros de Pereira, La Celia es uno de los municipios que integra el Paisaje Cultural Cafetero, que fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 2011.

Entre las actividades para el disfrute y el esparcimiento en esta población se encuentran el senderismo, el avistamiento de aves y los recorridos por las cascadas y aguas cristalinas.

“Pequeñas cascadas y aguas cristalinas engalanan el paisaje que se podría definir como un ambiente natural, saludable, para conectarse con la naturaleza”, destaca el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

“Los amantes de la naturaleza se maravillan con el valle del río Cañaveral, la reserva forestal Verdúm, el jardín botánico, y las cascadas y lagunas que rodean su casco urbano. Para quienes buscan cultura, entretenimiento y fiesta, cada año se celebran en noviembre las Fiestas de la Lluvia, en las que la alcaldía ofrece una gran variedad de eventos musicales, deportivos y agropecuarios”, subraya.