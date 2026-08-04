Cada año la Unesco escoge una ciudad como Capital Mundial del Libro para fomentar la lectura, apoyar la industria editorial y promover la alfabetización. El organismo internacional evalúa la calidad de los programas locales, el compromiso institucional con la cultura y el acceso inclusivo al conocimiento.

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Bajo estas premisas, desde 2024, la Alcaldía de Medellín impulsó la postulación de la ciudad para alcanzar esta distinción, un proyecto que se convirtió en realidad pues la capital antioqueña ostentará este reconocimiento internacional en el año 2027.

Según Khaled El-Enany, director General de la Unesco, los libros no solo cuentan historias, sino que son una fuente de creatividad y aprendizaje y Medellín se ha convertido en un referente internacional para la transformación urbana y cultural donde los libros y las bibliotecas tienen un papel crucial en el logro de un cambio social positivo.

Por ello, su designación como Capital Mundial del Libro 2027 es un poderoso mensaje sobre cómo la cultura puede construir la paz y la cohesión social, aseguró el directivo.

La Plaza Botero no planea muchos cambios. Foto: Alcaldía de Medellín - API

De acuerdo con los datos oficiales, la capital antioqueña alberga más de 110 librerías y 25 bibliotecas, muchas de las cuales son el resultado de la transformación de antiguas cárceles e instalaciones policiales.

Esta ciudad ha sido reconocida en el contexto internacional por la innovación urbana y cultural donde los libros y las bibliotecas funcionan como santuarios esenciales y espacios de resistencia. En la actualidad, Medellín encarna el poder que tiene la cultura en la paz y la reconciliación, según se indica por parte de la Unesco.

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¿Cuáles son sus encantos?

Además de su fortaleza en torno a los libros, las librerías y las bibliotecas, esta ciudad es uno de los destinos preferidos por los viajeros tanto nacionales como internacionales.

Sin ir muy lejos, este destino es famoso por su actividad comercial, gastronómica, bancaria, cultural y turística. El entretenimiento está a la orden del día y su actividad en las siembras de flores en el corregimiento Santa Elena es mundialmente reconocida.

Escaleras Eléctricas de la comuna 13 en Medellín. Foto: Cortesía - Alcaldía de Medellín

De acuerdo con información de la Alcaldía, esta es una ciudad que brinda un toque de historia con la arquitectura colonial y los recorridos patrimoniales por las casas del barrio Prado Centro, al igual que experiencias al aire libre, por ejemplo, recorriendo la carrera Junín.

A esto se suma el parque de los Deseos o el de Pies Descalzos, sumados al encanto de muchos de sus barrios como Manrique, El Poblado o San Javier en la comuna 13. Este último destino es uno de los más llamativos en la ‘Ciudad de la eterna primavera’, gracias a que representa una de las transformaciones urbanas y sociales más significativas de Colombia.

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Así, lo que durante años fue una zona marcada por la violencia hoy es un referente de arte urbano, cultura, música y turismo comunitario. Sus coloridos murales cuentan historias de resiliencia y en sus famosas escaleras eléctricas al aire libre, los visitantes pueden disfrutar de miradores con vistas panorámicas de la ciudad, entre muchos otros planes.

Otros lugares para visitar son la Plaza de Botero, que 23 esculturas monumentales donadas por el artista Fernando Botero y el Parque Arví, ubicado en las montañas que rodean la ciudad y accesible a través del Metrocable.