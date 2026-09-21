Jardín Botánico del Quindío hace un llamado a los turistas: pide visitar el lugar y comprar sus productos y servicios

El Quindío les brinda a los viajeros una amplia oferta turística que les permite disfrutar de diferentes planes y descubrir paisajes, naturaleza y cultura en un mismo territorio. Aunque es uno de los departamentos más pequeños de Colombia, cuenta con muchos encantos para públicos con intereses diversos.

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Uno de los sitios que hace parte de esa oferta es el Jardín Botánico del Quindío, un espacio dedicado a la conservación y educación ambiental. Allí, los visitantes pueden recorrer sus escenarios naturales y conocer una de las colecciones más representativas de palmas nativas de Colombia, además de admirar su gran mariposario.

La conservación de especies en riesgo hace parte de las principales labores que se desarrollan en este lugar. En este espacio también se realizan programas de liberación de mariposas con el propósito de contribuir al fortalecimiento de sus poblaciones silvestres, además de promover iniciativas relacionadas con el aviturismo.

Los efectos del terremoto

Estos atractivos han permitido que durante años este lugar se haya consolidado como uno de los más llamativos para los viajeros en la región. Sin embargo, como consecuencia del terremoto, los turistas han dejado de llegar y el lugar enfrenta dificultades económicas, según confirmó su director, Alberto Gómez.

Gómez hizo un llamado a los turistas para que regresen, pues el sostenimiento del lugar se da gracias a las contribuciones que hacen los viajeros por el ingreso y por el acceso a las diferentes actividades, ya que este lugar no recibe recursos públicos.

Aclara que el jardín, por su estructura en guadua, no sufrió mayores afectaciones, por lo que el apoyo que pide es que las personas vuelvan para no tener que seguir despidiendo gente.

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Manifiesta que ya han tenido que terminar el contrato laboral a cerca de la tercera parte del personal del jardín. “Esta es una entidad muy meritoria, que ha recibido muchos reconocimientos nacionales e internacionales, pero en este momento necesitamos que ustedes nos den una mano”.

El directivo asegura que no esperan que les regalen nada, sino que las personas que lleguen hasta el lugar compren los árboles que ellos producen y aprovechen los servicios que como institución prestan alrededor del tema ambiental.

El Jardín Botánico del Quindío tiene varios lugares para visitar y planes para hacer. Foto: Crédito - Facebook: Jardín Botánico del Quindío / API

¿Qué se puede hacer en este lugar?

Entre los principales atractivos del Jardín Botánico se encuentra el mariposario, un espacio en el que habitan más de 1.500 ejemplares que se desplazan entre jardines llenos de color. El recorrido permite observar de cerca a estas especies mientras se mueven entre plantas y flores que les ofrecen el néctar del que se alimentan.

La experiencia en este escenario natural está acompañada por el avistamiento de aves, ya que en las 15 hectáreas de bosque pueden encontrarse cerca de 180 especies nativas. Para facilitar esta actividad, el jardín cuenta con cuatro lugares acondicionados especialmente para la observación. El recorrido se complementa con la diversidad de fauna y flora característica del Quindío.