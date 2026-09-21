Debido a los lamentables sucesos de los últimos días en el municipio de Villa de Leyva, como consecuencia del incendio forestal que se presenta desde el pasado sábado, 19 de septiembre, la dirección de la edición número 12 del Festival Villa del Cine, tomó la decisión de aplazar el evento que se realizaría entre el 23 y 26 de septiembre en este pueblo boyacense.

Festival Villa del Cine 2026: 68 obras en una Selección Oficial que sigue los ‘Caminos del Tiempo’

De acuerdo con la información oficial, la determinación se tomó actuando con responsabilidad y atendiendo las recomendaciones de las autoridades, por lo que en los próximos días se darán a conocer las nuevas fechas en las que se llevará acabo el encuentro.

“Desde hace 12 años hemos venido forjando ininterrumpidamente desde el festival, un camino de encuentro regional nacional e internacional que ha impulsado la exhibición y la formación de la industria audiovisual desde Boyacá y este año no será la excepción”, indicaron.

Así las cosas, en poco tiempo se conocerán las fechas en las que estudiantes, cineastas y profesionales del sector, se volverán a reunir alrededor de la fiesta del cine, para seguir promoviendo el séptimo arte como herramienta de creación, memoria y transformación cultural.

El Festival Villa del Cine quedó a la espera de nueva fecha para su realización. Foto: Festival Villa del Cine/API.

En la comunicación oficial, los cineastas de Colombia se solidarizan con la gente boyacense y con el territorio y por ello anunciaron la creación de una vaki, con la buscan que entre todos se le pueda devolver a la montaña sagrada lo que el fuego le arrebató.

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Desde el Festival Villa del Cine agradecieron la comprensión tanto de los aliados, como de las entidades gubernamentales, los invitados y los participantes por la situación provocada como consecuencia del incendio.

Para esta Edición, el eje curatorial es Caminos del Tiempo, una invitación a mirar el cine desde la memoria, los ciclos de la naturaleza, el territorio y las relaciones entre generaciones pasadas, presentes y futuras.

El Festival Villa del Cine realiza este año su edición número 12. Foto: cortesía Festival Villa del Cine / A.P.I.

En el encuentro, que queda pendiente de nuevas fechas, la Selección Oficial competitiva estará integrada por 68 obras distribuidas en 14 categorías. Durante el Festival, los jurados invitados serán los encargados de evaluar las obras finalistas y definir los ganadores de cada categoría.

¿Por qué se realiza este Festival?

El Festival Villa del Cine nació bajo la promesa de crear un espacio incluyente en la industria cinematográfica dedicado a los verdaderos amantes del cine.

De acuerdo con los directores de este encuentro cultural, con el Festival quieren hacer crecer a los artistas y a su vez resaltar la cultura que se genera al rededor del cine en Colombia, y así construir una sociedad más participativa y empoderada de sus historias.