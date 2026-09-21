¿Qué hacer en Múnich durante el Oktoberfest? Lugares para conocer en la ciudad que espera a 6 millones de visitantes

Por estos días la ciudad de Múnich, en Alemania, es noticia debido a la celebración de una nueva versión del Oktoberfest, una de las celebraciones más multitudinarias del mundo.

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Durante un par de semanas, este encuentro reúne a visitantes de distintos países alrededor de la cerveza, la gastronomía y las tradiciones bávaras, en una fiesta que combina música, entretenimiento y atracciones.

La cerveza es claramente una de las grandes protagonistas. Se estima que durante el festival se consumen cerca de seis millones de litros, mientras los asistentes recorren las enormes carpas, brindan al ritmo de la música tradicional y prueban algunos de los platos más representativos de Alemania, como las salchichas bratwurst y los grandes pretzels.

Se dice que esta celebración comenzó en 1810 como una celebración pública con motivo de la boda del príncipe heredero Luis de Baviera y con el paso de los años se ha ido transformando, pero conservando la fuerza que le ha permitido mantenerse.

Cada año llegan millones de visitantes al Oktoberfest en Múnich, Alemania. Foto: Getty Images

Esta nueva edición del festival comenzó el pasado sábado 19 de septiembre y se extiende hasta el próximo 4 de octubre. En la inauguración, el alcalde de Múnich realizó el tradicional golpe de martillo a fin de abrir un barril de cerveza especialmente elaborada para la ocasión. En una amplia zona, se instalaron unas 40 carpas en las que es posible conseguir el producto en diferentes presentaciones.

Para este año los organizadores esperan que lleguen seis millones de personas y se consuman miles de litros de esta bebida tradicional del país europeo.

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¿Cuáles son los atractivos de Múnich?

Además de vivir la gran fiesta cervecera, quienes llegan a este gran evento pueden disfrutar de los atractivos de Múnich, capital del estado de Baviera. Este es un destino cuyas calles ofrecen una combinación de historia, arquitectura y espacios naturales que la convierten en uno de los destinos más atractivos del país.

Recorrer la ciudad les permite a los turistas encontrar desde plazas cargadas de historia hasta imponentes construcciones y extensas zonas verdes ideales para hacer una pausa durante el recorrido.

La plaza Marienplatz es uno de los sitios imperdibles para visitar en Múnich, Alemania. Foto: Getty Images

Entre los lugares que vale la pena conocer está la plaza Marienplatz, considerada el corazón del centro histórico y uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, que se ha convertido en un importante punto de encuentro.

Otro de los atractivos es la iglesia de Asam, famosa por la riqueza ornamental de sus interiores. Es uno de los templos barrocos más llamativos de Múnich.

Para quienes prefieren disfrutar de la naturaleza, está el Englischer Garten o Jardín Inglés, uno de los parques urbanos más grandes y famosos de esta capital, el cual se extiende por una amplia zona verde de la ciudad y es un lugar habitual para caminar, descansar, practicar deporte y disfrutar de la naturaleza.

A este se suma el Palacio de Nymphenburg, rodeado de jardines, que permite conocer una muestra del patrimonio arquitectónico y paisajístico de la ciudad. Está rodeado de un enorme parque histórico con canales, fuentes, esculturas y pabellones, que combinan elementos del diseño francés e inglés.