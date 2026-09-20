La ciudad colombiana que fue incluida entre las mejores del mundo para salir de fiesta en 2026

La reconocida publicación de viajes Time Out publicó recientemente un nuevo ranking sobre las mejores ciudades del mundo para salir de fiesta en 2026.

El listado se basa en la opinión de 24.000 personas que valoraron la oferta de ocio nocturno de sus ciudades, teniendo en cuenta diversos aspectos.

“Combinamos todos esos datos con las valoraciones de los expertos en vida nocturna de Time Out, para clasificar las capitales mundiales de la fiesta”, subrayó la publicación.

La ciudad colombiana reconocida como el mejor destino internacional en 2026; una joya colonial y gastronómica

En la encuesta, integrantes de la revista preguntaron cuál era la actividad nocturna que mejor funcionaba en su ciudad. “Las opciones abarcaban desde fiestas rave hasta cafeterías abiertas hasta tarde y pubs. De las 150 ciudades encuestadas, 20 obtuvieron las mejores puntuaciones”, subrayó.

En el primer lugar se ubicó Sofía, la capital de Bulgaria, país de Europa oriental. Medellín ocupó el segundo lugar, mientras que Lima fue tercera y Miami, cuarta. El resto del top 10 incluye ciudades tan diversas como Ciudad de Panamá, Liverpool, Guadalajara, Newcastle, Las Vegas y Bogotá, que quedó en el puesto octavo.

Esta ciudad colombiana ha sido reconocida internacionalmente por varios rankings. Foto: Getty Images

La ciudad colombiana que fue reconocida entre las mejores del mundo para movilizarse en bicicleta en 2026

Otros reconocimientos

No es la primera vez que Medellín es reconocida por su vida nocturna. Meses atrás, la revista Travel & Tour World destacó a la capital antioqueña entre los 50 mejores destinos del mundo para disfrutar de la noche.

Entre los lugares que impulsan el reconocimiento internacional de Medellín se encuentran sectores como Provenza y el barrio El Poblado, así como Laureles y la tradicional avenida conocida como La 70, espacios que concentran una amplia oferta de bares, discotecas y restaurantes.

El ranking estima que la ciudad cuenta con alrededor de 1.100 bares y pubs, donde el precio de las bebidas puede oscilar entre 3,50 y 9 dólares.

Este reconocimiento se suma a otros logrados por Medellín. Este año National Geographic la destacó como uno de los 25 lugares imperdibles del planeta para visitar.

La inclusión de Medellín en este ranking internacional se fundamenta, según la revista estadounidense, en una “profunda transformación social y urbana”.

National Geographic resaltó que Medellín ha logrado reinventarse, “convirtiéndose en un destino acogedor para quienes buscan experiencias auténticas y significativas”.

Medellín también fue incluida entre las 10 ciudades más bonitas del mundo en 2026, por Time Out, ubicándose en el noveno lugar, por encima de varios de los destinos más conocidos del planeta.

La publicación destacó la ubicación privilegiada de la capital antioqueña en el Valle de Aburrá, rodeada por imponentes montañas y una abundante cobertura vegetal, características que hacen que el paisaje natural esté presente prácticamente desde cualquier punto de la ciudad.