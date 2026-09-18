Abelardo De La Espriella hizo importante llamado a los alcaldes: “Levanten la mano”

En un pronunciamiento dirigido a los alcaldes de todo el país, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, hizo un llamado a la eficiencia administrativa y a la erradicación del exceso de trámites.
El mandatario enfatizó la necesidad imperiosa de que las administraciones municipales asuman un rol proactivo para destrabar los proyectos de infraestructura y desarrollo social que actualmente se encuentran detenidos por demoras institucionales.
El jefe de Estado cuestionó con dureza los cuellos de botella generados por el intercambio prolongado de documentación formal entre dependencias públicas.
Según manifestó De La Espriella, la gestión estatal no puede permitirse perder hasta “seis meses en cruces de oficios administrativos” cuando se presentan dificultades operativas en los territorios, afectando de manera directa la ejecución de las obras prioritarias para las comunidades.
“Levanten la mano”: la indicación del presidente
Durante su intervención, el mandatario instó a los alcaldes a reportar de manera oportuna los obstáculos técnicos y jurídicos que surjan en la gestión del suelo.
Entre los aspectos críticos señalados por el mandatario figuran la titulación de predios, la expedición de licencias, la elaboración de estudios de detalle y la cobertura de servicios públicos domiciliarios, requisitos indispensables para el avance de la inversión pública.
“Levanten la mano, dígannos dónde está el problema”, enfatizó el presidente De La Espriella. La directriz gubernamental apunta a transformar el esquema tradicional de respuesta institucional, fomentando la comunicación directa entre las entidades territoriales y el Gobierno nacional para evitar que la tramitomanía continúe postergando la respuesta a las necesidades insatisfechas de la ciudadanía.
Mesas de trabajo con fechas límite
Para concretar esta dinámica de trabajo, el mandatario propuso la instalación de mesas de concertación interdisciplinarias que reúnan a todos los actores e instituciones involucradas en cada proyecto.
Menos trámites y más soluciones en las regiones.— Defensores de la Patria (@defensoresco) September 19, 2026
El presidente Abelardo De La Espriella pidió a los alcaldes identificar los obstáculos que frenan los proyectos y llevarlos a una misma mesa de trabajo: responsables, soluciones y fechas límite para resolver. pic.twitter.com/mr1LQHVOHl
El objetivo central de estos encuentros será analizar la problemática puntual y fijar plazos perentorios e inamovibles para su resolución definitiva, garantizando el cumplimiento de los cronogramas establecidos.
Con esta estrategia, la Presidencia de la República busca dinamizar la gestión pública descentralizada y asegurar que las iniciativas de desarrollo territorial se ejecuten con celeridad y rigor.
El Gobierno nacional ratificó que mantendrá un seguimiento permanente a las mesas técnicas habilitadas con los alcaldes para verificar el destrabe efectivo de los proyectos en cada región del país.