“Hoy lloro de alegría”: el testimonio de una mujer que se volvió viral y que llamó la atención del presidente Abelardo De La Espriella

El pasado 7 de agosto se posesionó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en medio de una fuerte expectativa frente a las políticas que iba a implementar su administración.

Estrategia de gobernabilidad que se puso a prueba tres días después. Ya que el 10 de agosto, cuando se registró el terremoto que sacudió al país, De La Espriella encaró la emergencia con una fuerte presencia territorial anunciando un plan de choque, el cual está en ejecución en la etapa de reconstrucción.

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Acciones que se han venido mezclando con la recuperación económica del país, afrontando la crisis en materia de salud y hasta de seguridad. En ese último tema el jefe de Estado ha dado contundentes golpes en contra de señalados peligrosos cabecillas de organizaciones criminales, uno de ellos alias Bendito Menor, quien fue dado de baja.

Y esas acciones ya empiezan a tener reacciones de la propia ciudadanía, es el caso de una mujer que publicó su testimonio frente a la gestión del presidente Abelardo De La Espriella, el cual se volvió viral en redes sociales.

Testimonio que no pasó desapercibido y llamó la atención del propio mandatario colombiano, quien tomó la decisión de publicar en sus redes sociales la declaración de la mujer: “Nunca me he sentido tan orgullosa de mi voto. Es más, es primera vez que yo hago público mi voto, o primera vez que me inclino hacia un candidato y lo grito los cuatro vientos. Eso me llevó a perder amistades, me llevó a perder clientes. Pero ¿saben qué? Valió la pena. Y no me arrepiento de nada”.

Testimonio que publicó en sus redes sociales el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Pantallazo tomado a la cuenta de Instagram de Abelardo De La Espriella del 18 de septiembre de 2026

“Porque hoy lloro de alegría al ver el rescate de personas que no son ni mi familia, pero me da mucha alegría por esas familias y ver que hasta el sueldo lo donó como lo prometió en campaña o sea, literal, es la primera vez que veo a un presidente cumpliendo lo que está prometiendo lo que ha prometido en campaña yo sé que vamos para una patria milagro y ya se están viendo los milagros. Viva Cristo Rey”, concluyó la ciudadana.

Inclusive, hace pocos días se conoció la ubicación que logró el mandatario colombiano en el más reciente ranking de presidentes de Latinoamérica realizado por CB Global Data para septiembre.

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De La Espriella quedó en el tercer lugar con una imagen positiva del 53,6 % frente a una negativa del 41,6 %. El mandatario subió un puesto en comparación con el escalafón del mes de agosto, cuando ocupó la cuarta posición.