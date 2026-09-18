La advertencia de Abelardo De La Espriella a cabecillas que negociaron en la Paz Total de Petro: “O se entregan o los doy de baja”

Durante varias horas, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lideró una reunión de alto nivel en Cartagena con las autoridades locales e integrantes de la Fuerza Pública.

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Al término del consejo de seguridad, volvió a lanzar una advertencia contra señalados cabecillas de estructuras criminales, que incluso alcanzaron a negociar en la Paz Total de Gustavo Petro.

Se trata de alias Gonzalo, de la Segunda Marquetalia, y de alias Jhon Mechas, de las denominadas disidencias de las Farc de alias Calarcá.

“Y el aviso es para los principales cabecillas de las bandas narcoterroristas en el departamento de Bolívar. A los narcoterroristas del ELN, alias Omar y alias Francisco; al terrorista alias Gonzalo de la Segunda Marquetalia; al narcoterrorista alias Jhon Mechas del Estado Mayor de Bloques; a los miembros narcoterroristas del Clan del Golfo, alias Piolín y alias Jefferson. Tienen fecha de expiración en el Gobierno del Tigre. O se entregan o los doy de baja como en derecho corresponde”, sentenció.

Tras un consejo de seguridad en Cartagena, el presidente Abelardo De La Espriella lanzó un fuerte mensaje a alias Gonzalo, de la Segunda Marquetalia, y alias Jhon Mechas, de las disidencias de las Farc: “O se entregan o los doy de baja”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/NDuqDqhX2W — Revista Semana (@RevistaSemana) September 18, 2026

En su declaración ante medios de comunicación, el presidente dijo: “Están advertidos y tengan claro que vamos con la ayuda de nuestra Fuerza Pública y la ayuda de Dios a liberar de la inseguridad al departamento de Bolívar”.

Esta misma semana, en medio de una agenda regional en La Guajira, De La Espriella había lanzado una segunda advertencia a alias Pinocho, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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“Vamos a retornar a la seguridad por la razón o por la fuerza. Bandido que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde. Aprovecho para mandarles esta razón al jefe del Clan del Golfo en la región, Rufino José Morales, alias Mario; al bandido alias Pinocho, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, y al bandido alias Gonzalo, de la Segunda Marquetalia: tienen fecha de expiración, porque se metieron con San Juan, se metieron con el corazón del Tigre, Abelardo De La Espriella”, sentenció.