Senadora Ana Paola García pide que en el presupuesto se destinen mayores recursos para la subregión del San Jorge, en Córdoba

En medio de la discusión que ya se adelanta en el Congreso de la República del presupuesto para el 2027, la senadora Ana Paola García, del Partido de la U, le pidió al Gobierno nacional que se destinen mayores recursos para la subregión del San Jorge, en el departamento de Córdoba.

La propuesta para modernizar el Invima que llegó al Congreso de la República y que eliminaría el represamiento que afecta a pacientes

Según dijo, de los casi 635 billones que se tienen contemplados por el Gobierno, 392 se irán a gastos de funcionamiento, 155 a deuda y 63,8 para inversiones en la región.

Sobre ese último punto afirmó que a Córdoba se le asigna un presupuesto de unos 2 billones, pero que faltarían recursos que se destinen a esa subregión.

“En la revisión de los proyectos para la región no hay una inversión clara para la subregión del San Jorge. Hay una vía en la que se van a invertir alrededor de 30.000 millones de pesos en la troncal de occidente, pero todavía no está muy claro en qué parte será porque en la subregión del San Jorge, en la que hay ocho municipios, no hay inversión hasta hoy”, señaló la congresista, oriunda de esa región.

García dijo que ya prepara una proposición para solicitarle a las comisiones económicas y al Gobierno nacional que se incluya una mayor inversión para esta región que, históricamente, ha estado golpeada por el conflicto armado y sobre la cual ha faltado presencia del Estado.

La senadora afirmó que esta inversión es importante para fortalecer el campo y los estragos que causó el frente frío a comienzos de año. “Necesitamos una mano amiga”, dijo.

Asimismo, anunció que radicará otra proposición para adicionar 1,5 billones de pesos para recuperar el departamento tras esa catástrofe natural en distintos sectores como vivienda, educación, infraestructura, entre otros.

“Como la primera senadora de la región del San Jorge, tengo la convicción de que vamos a lograrlo”, señaló.

La senadora pide que estos recursos puedan llegar a proyectos de inversión para esta subregión en Córdoba. Foto: Cortesía CVS

Agenda legislativa

García afirmó que desde el pasado 20 de julio ha presentado varios proyectos que espera sacar adelante.

Uno de ellos tiene que ver con la protección digital para que se sancione penalmente a quienes difundan o comercialicen material íntimo por medios digitales. Y para que los jueces puedan decretar medidas cautelares para ocultar los contenidos que sean denunciados por las víctimas para proteger su integridad.

Un proyecto adicional es la Ley Stephany Solórzano para proteger a las víctimas de violencia de género en todo lo relacionado a violencia sexual, abuso, entre otros. “Busca crear una cátedra en entornos escolares con estudiantes y docentes para aprender a prevenir o detectar tempranamente estos casos de violencia de género y violencia sexual”, afirmó la senadora.

Otro proyecto que ya presentó García está relacionado con evitar la revictimización en casos de violencia de género para que las víctimas no tengan que repetir durante el proceso judicial lo que les ocurrió. Y se crearía una licencia remunerada por 30 días para que puedan hacer los trámites legales, además de que los jueces eviten estereotipos en las decisiones judiciales.

Otra iniciativa tiene que ver con construir entornos escolares seguros en los que se crearía una política pública para que los estudiantes dispongan de alimentos saludables en las cafeterías y espacios de comida sin restringir los demás productos.

Asimismo, otro proyecto que ya está a un debate de convertirse en ley busca que haya una ruta clara dentro de las instituciones educativas para atender casos de salud mental.

Una iniciativa adicional tiene que ver con establecer que en todos los programas de vivienda del Gobierno haya un 5 % de beneficio para mejorar en los hogares de bienestar familiar los baños, pisos y cocinas, pues, según dijo García, la realidad es que actualmente en varios lugares del país no cuentan con estos servicios básicos.