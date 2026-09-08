Despiden de Ecopetrol a José Enrique Name Correa, ganaba un salario millonario y es hijo de exsenador de La U aliado de Petro

Ecopetrol, la empresa más grande del país y cuya propiedad está concentrada en un 88 % en el Estado, ha tenido varios remezones en su planta ejecutiva, con polémicos despidos de funcionarios que serían aliados del petrismo o que tienen alguna relación con el mismo.

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Hace poco menos de un día, fue despedida Catalina Velásquez, hija del exministro de Defensa, Iván Velásquez, quien se desempeñó por varios años en la petrolera y quien tenía una amplia experiencia en el sector de los hidrocarburos.

La salida de Name Correa se suma al reciente despido de Catalina Velásquez, hija del exministro de Defensa Iván Velásquez, en medio de cambios en Ecopetrol. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

Hace algunas horas hubo otro movimiento, la salida de José Enrique Name Correa, quien estaba en la petrolera desde el 10 de marzo del 2025, desempeñándose como analista de apoyo comercial de la filial de trading en Estados Unidos, con un año, cinco meses y veintinueve días de vinculación.

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El costo anual del trabajador era de unos 113.000 a 130.000 dólares. Es decir, devengaba entre 9.400 a 10.800 dólares mensuales. Esto sumando cargas patronales por ley, beneficios, plan de salud, seguros y bonificaciones estimables.

Nuevos cambios en Ecopetrol generan cuestionamientos por la salida de funcionarios relacionados con figuras políticas de distintos sectores. Foto: istock / ana maría mejía ayala

Su cargo comprendía funciones como la conciliación de operaciones en el sistema de trading, reportes diarios de posición, resultado y riesgo, validación mensual de transacciones físicas, derivados y fletes, y reportes en Power BI para el general manager y los traders.

El funcionario es hijo del senador del Partido de la U, José David Name, quien se encuentra en la colectividad desde el 2006.

En la hoja de vida del exfuncionario de la petrolera no se evidencia experiencia en el negocio de los hidrocarburos. Además, su hoja de vida no registra ninguna posición en trading de crudo, derivados o fletes, ni en middle o back office, ni en ninguna compañía del sector de hidrocarburos. Ingresó a una filial de trading con un perfil formado en desarrollo de negocio, consultoría turística y administración de inmuebles.