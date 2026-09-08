Plan Patriota Siglo XXI: Abelardo De La Espriella pidió a EE. UU. inversión para modernizar aviones, drones y defensa aérea; habló de fumigación

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, solicitó a Estados Unidos un ambicioso paquete de ayudas para enfrentar los graves problemas de seguridad y narcotráfico que enfrenta el país y que él, en su primer mes de Gobierno, ha sorteado.

En Barranquilla, el Tigre le habló al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el Plan Patriota Siglo XXI: una estrategia similar al Plan Colombia que se estructuró en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana y que le permitió al gobierno de Álvaro Uribe enfrentar con contundencia a la guerrilla de las Farc.

“Las amenazas del siglo XXI exigen nuevas capacidades”, advirtió De La Espriella.

Por eso, “le hemos propuesto al señor secretario de Estado de Estados Unidos el Plan Patriota Siglo XXI para modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa, fuerzas especiales y mantenimiento y operatividad”, dijo.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Colombia, anticipó De La Espriella, pondrá recursos propios. “Esperamos construir conjuntamente capacidades para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas, pero necesitamos el apoyo y la inyección de Estados Unidos”.

El presidente de Colombia anunció que “vamos a trabajar de manera decidida en la lucha contra el narcotráfico. Vamos a empezar a fumigar los cultivos ilícitos. Vamos a ir por los laboratorios, por los precursores, las rutas, por los cabecillas del narcotráfico, por las organizaciones armadas narcoterroristas, los lavadores de activos, por sus patrimonios criminales y las redes internacionales que constituyen un gran peligro no solamente para el hemisferio, sino para la humanidad”.

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De La Espriella expresó que Colombia está dispuesta a asumir metas anuales sobre fumigación de cultivos ilícitos, indicadores verificables y compromisos concretos. “Vamos a cumplir nuestra parte, señor secretario. Esperamos construir sobre esa base una corresponsabilidad que sea efectiva para ambas naciones”, dijo.

Añadió: “Aquí lo digo sin eufemismo. Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde. También hablamos con el señor secretario sobre Venezuela. Para Colombia no es un asunto distante. Compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera viva con el vecino país”.

En medio de la visita de Rubio, De La Espriella también le pidió al líder estadounidense que reabra la sede consular en Barranquilla.

Marco Rubio, Abelardo De La Espriella y Omar Bula. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Hay un tema que me toca el corazón y se lo dije al señor secretario: ‘Usted sabe que aquí hace años tuvimos un consulado’. Y me respondió: ‘No tenía ni idea’. Por eso, le pedí de todo corazón, como hijo de esta región, que nos abra un consulado de Estados Unidos en Barranquilla, la capital alterna de Colombia”, contó De La Espriella.

El mandatario nacional anticipó: “El Gobierno colombiano se compromete a poner la sede. Necesitamos que se estudie esa posibilidad porque es un anhelo de muchos años. Primero hubo un consulado en Barranquilla y luego en Bogotá, pero nos quitaron el de la primera ciudad. Así que las cosas tienen que volver a su orden. Esperamos pronto tener en Curramba la Bella el consulado americano”.