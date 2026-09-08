Marco Rubio no descarta visita de Donald Trump a Colombia: “Todo es posible”

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., no descartó una posible visita de Donald Trump a Colombia. La declaración la emitió este martes, 8 de septiembre, desde Barranquilla.

Rubio reconoció ante los medios de comunicación que a Trump le encantaría tener una cita con Abelardo De La Espriella: “El presidente es un fanático del Tigre, como él le dice, el Tigre, y quisiera reunirse con él”.

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El secretario de Estado recordó que De La Espriella les prometió a sus electores que, durante su paso por la Casa de Nariño, no viajaría al exterior.

“Como usted sabe, el presidente ha hecho una promesa, el presidente suyo aquí en Colombia, de que no iba a viajar al extranjero, así que si tuviese que traer al presidente Trump a Colombia, todo es posible”, comentó Rubio.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que, hasta ahora, no está programada una visita de Trump a Colombia, pero reconoció que los dos mandatarios ya han sostenido conversaciones telefónicas.

“No está programado hasta este momento, pero ya han hablado por teléfono un par de veces. Sé que el presidente está muy entusiasmado con su elección y con lo que esto puede representar para nuestras relaciones”, agregó el alto funcionario norteamericano.

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De acuerdo con el relato de Rubio, Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo posible para apoyar a Colombia en varios frentes, principalmente en la lucha contra las drogas y en el restablecimiento del orden público.

Los fondos que la Casa Blanca dispone para el país se reactivarán y el apoyo militar no se descarta: “Nosotros no podemos abrir una base militar; al que nos invite a hacerlo, hay que estudiar a ver si eso es factible. En muchos casos, esas bases son bases en común. Si eso se propone, tendrá que ser con la cooperación de las autoridades colombianas”.