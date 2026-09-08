Marco Rubio revela qué pasará con los aranceles a Colombia: “Estamos trabajando en eso”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes, 8 de septiembre, que Washington mantiene negociaciones activas con Colombia para definir el futuro de los aranceles, aunque no reveló si serán levantados.

Consultado durante una rueda de prensa tras su reunión con Abelardo De La Espriella en Barranquilla, Rubió respondió si Estados Unidos eliminará los aranceles para Colombia.

“En eso estamos trabajando. Obviamente, eso es parte de un proceso legal. No es aplicado específicamente a Colombia; a todos los países del mundo”, dijo.

El funcionario explicó que el escenario cambió después de que la Corte Suprema de Estados Unidos tumbara el sistema arancelario que había implementado el presidente Donald Trump, por lo que la administración estadounidense tuvo que iniciar un nuevo proceso.

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“Después que hubo un decreto de la Corte Suprema que tumbó el sistema que el presidente había implementado, tuvimos que empezar este nuevo proceso”, señaló el secretario de Estado en su primera visita a Colombia como funcionario del gobierno Trump.

Rubio aseguró que la intención de Washington es avanzar en las conversaciones y alcanzar un acuerdo favorable para ambos países. “Hay negociaciones activas andando en este momento y esperamos que vamos a tener un resultado muy positivo para Estados Unidos y para Colombia también”, afirmó.